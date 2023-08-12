Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi

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Aynı bölgede marangozluk yapan Nur Cemal de artan sıcaklar ve uzun saatlerce yaşanan elektrik kesintilerinden sitem ederek, "Durum çok kötü. Evde ne su bulabiliyoruz ne de elektrik var. Bu şartlara rağmen çalışmak zorundayız. Evde oturursak kimse bize gelir sağlamaz" şeklinde konuştu.