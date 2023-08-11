https://sputniknews.com.tr/20230811/zaporojye-cephesi-ukrayna-ordusu-tahliye-grubu-yarali-askerleri-savas-alaninda-birakip-gitti-1074572156.html

Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti

Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti

Zaporojye Cephesinde, Ukrayna ordusu tahliye grubunun, kendi başına tahliye aracına kadar gidemeyen ağır yaralı askerleri ölüme terk ettiği belirtildi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T20:23+0300

2023-08-11T20:23+0300

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zaporojye

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Rus ‘Çar Kurtları’ tugayının Okhota lakaplı komutan yardımcısı, Sputnik’e olayı anlatarak video görüntüsünü sundu.Görüntüde, Ukraynalı birliğin ağaçlıkta yürüdüğü sırada, Rus Bars-1 gönüllü taburunun havan toplu saldırısına uğradığı görülüyor. Okhota’nın sözlerine göre, olay geçen Temmuz ayında Zaporojye Bölgesi’nde yaşandı.‘Çar Kurtları’ tugayı komutan yardımcısı Okhota, “Ukrayna ordusu taarruz birimleri, gri bölgeyi küçültme ve ağaçlık boyunca ilerleyerek gönüllü birliğin mevzilerine yaklaşma girişiminde bulundu. İHA gözcüleri, düşmanın ilerleyişini zamanında tespit etti, havan bataryasına koordinatlar verdi ve ormanlık alana yoğun ateş açtırdı. Saldırı sonucu düşman askerleri vuruldu. Ukrayna ordu birlikleri tahliye aracını çağırdı” diye anlattı.Görüntüde, tahliye aracının olay yerine gelerek sis perdesini oluşturduğu ama sadece kendi başına araca ulaşabilenleri alıp diğerlerini de sahada bırakarak gittiği görülüyor.Okhota, “Tahliye grubunun eylemleri, gönüllü birliğin gözlemcilerinde büyük soru işaretleri oluşturdu. Tahliye aracı, tüm yaralıları ağaçlık alanından çıkarmak yerine sadece en yakınında bulunan Ukraynalı askerleri aldı, kendi başına gidemeyen ve sürünen en ağır yaralıları da kaderine terk etti” ifadesini kullandı.Rus asker, daha önce de benzer olaylar hakkında bilgi verdiğini anımsattı.

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Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti 2023-08-11T20:23+0300 true PT1M07S

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