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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/zaporojye-cephesi-ukrayna-ordusu-tahliye-grubu-yarali-askerleri-savas-alaninda-birakip-gitti-1074572156.html
Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti
Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti
Zaporojye Cephesinde, Ukrayna ordusu tahliye grubunun, kendi başına tahliye aracına kadar gidemeyen ağır yaralı askerleri ölüme terk ettiği belirtildi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T20:23+0300
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Rus ‘Çar Kurtları’ tugayının Okhota lakaplı komutan yardımcısı, Sputnik’e olayı anlatarak video görüntüsünü sundu.Görüntüde, Ukraynalı birliğin ağaçlıkta yürüdüğü sırada, Rus Bars-1 gönüllü taburunun havan toplu saldırısına uğradığı görülüyor. Okhota’nın sözlerine göre, olay geçen Temmuz ayında Zaporojye Bölgesi’nde yaşandı.‘Çar Kurtları’ tugayı komutan yardımcısı Okhota, “Ukrayna ordusu taarruz birimleri, gri bölgeyi küçültme ve ağaçlık boyunca ilerleyerek gönüllü birliğin mevzilerine yaklaşma girişiminde bulundu. İHA gözcüleri, düşmanın ilerleyişini zamanında tespit etti, havan bataryasına koordinatlar verdi ve ormanlık alana yoğun ateş açtırdı. Saldırı sonucu düşman askerleri vuruldu. Ukrayna ordu birlikleri tahliye aracını çağırdı” diye anlattı.Görüntüde, tahliye aracının olay yerine gelerek sis perdesini oluşturduğu ama sadece kendi başına araca ulaşabilenleri alıp diğerlerini de sahada bırakarak gittiği görülüyor.Okhota, “Tahliye grubunun eylemleri, gönüllü birliğin gözlemcilerinde büyük soru işaretleri oluşturdu. Tahliye aracı, tüm yaralıları ağaçlık alanından çıkarmak yerine sadece en yakınında bulunan Ukraynalı askerleri aldı, kendi başına gidemeyen ve sürünen en ağır yaralıları da kaderine terk etti” ifadesini kullandı.Rus asker, daha önce de benzer olaylar hakkında bilgi verdiğini anımsattı.
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Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti
Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti
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video, видео, rusya, ukrayna, zaporojye

Zaporojye Cephesi: Ukrayna ordusu tahliye grubu, yaralı askerleri savaş alanında bırakıp gitti

20:23 11.08.2023
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Zaporojye Cephesinde, Ukrayna ordusu tahliye grubunun, kendi başına tahliye aracına kadar gidemeyen ağır yaralı askerleri ölüme terk ettiği belirtildi.
Rus ‘Çar Kurtları’ tugayının Okhota lakaplı komutan yardımcısı, Sputnik’e olayı anlatarak video görüntüsünü sundu.
Görüntüde, Ukraynalı birliğin ağaçlıkta yürüdüğü sırada, Rus Bars-1 gönüllü taburunun havan toplu saldırısına uğradığı görülüyor. Okhota’nın sözlerine göre, olay geçen Temmuz ayında Zaporojye Bölgesi’nde yaşandı.
Çar Kurtları’ tugayı komutan yardımcısı Okhota, “Ukrayna ordusu taarruz birimleri, gri bölgeyi küçültme ve ağaçlık boyunca ilerleyerek gönüllü birliğin mevzilerine yaklaşma girişiminde bulundu. İHA gözcüleri, düşmanın ilerleyişini zamanında tespit etti, havan bataryasına koordinatlar verdi ve ormanlık alana yoğun ateş açtırdı. Saldırı sonucu düşman askerleri vuruldu. Ukrayna ordu birlikleri tahliye aracını çağırdı” diye anlattı.
Görüntüde, tahliye aracının olay yerine gelerek sis perdesini oluşturduğu ama sadece kendi başına araca ulaşabilenleri alıp diğerlerini de sahada bırakarak gittiği görülüyor.
Okhota, “Tahliye grubunun eylemleri, gönüllü birliğin gözlemcilerinde büyük soru işaretleri oluşturdu. Tahliye aracı, tüm yaralıları ağaçlık alanından çıkarmak yerine sadece en yakınında bulunan Ukraynalı askerleri aldı, kendi başına gidemeyen ve sürünen en ağır yaralıları da kaderine terk etti” ifadesini kullandı.
Rus asker, daha önce de benzer olaylar hakkında bilgi verdiğini anımsattı.
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