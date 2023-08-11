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https://sputniknews.com.tr/20230811/yusufeli-barajinin-ucan-is-makineleri-1074569454.html
Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'
Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yusufeli Barajını İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T18:00+0300
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Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor. Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dönem dönem dev baraj hakkında paylaşımlar yapıyor.Son olarak ise Yusufeli Barajının yapım aşamasında yer alan devasa iş makinelerinin metrelerce yükseklikten taşınma görüntülerini paylaşıldı. 'Uçan iş makineleri' konulu paylaşım İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle paylaştı.Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220909/rizede-arap-turist-denizde-kaybolan-kolyesini-bulmak-icin-is-makinesi-kiraladi-1061026917.html
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Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'
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iş makinesi, yusufeli, baraj, video
iş makinesi, yusufeli, baraj, video

Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'

18:00 11.08.2023 (güncellendi: 18:51 11.08.2023)
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yusufeli Barajını İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle paylaştı. 'Uçan iş makineleri' başlıklı paylaşım büyük ilgi gördü.
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor. Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dönem dönem dev baraj hakkında paylaşımlar yapıyor.
Son olarak ise Yusufeli Barajının yapım aşamasında yer alan devasa iş makinelerinin metrelerce yükseklikten taşınma görüntülerini paylaşıldı. 'Uçan iş makineleri' konulu paylaşım İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle paylaştı.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
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