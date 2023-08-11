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https://sputniknews.com.tr/20230811/yolsuzluk-davasinda-elektronik-kelepce-takilmisti-eski-cumhurbaskaninin-tatil-goruntuleri-olay-oldu-1074562381.html
Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı: Eski cumhurbaşkanının tatil görüntüleri olay oldu
Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı: Eski cumhurbaşkanının tatil görüntüleri olay oldu
Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin tatil fotoğrafları ve videoları gündem oldu. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T14:17+0300
2023-08-11T14:18+0300
nicolas sarkozy
fransa
yolsuzluk
tatil
yaşam
siyaset
carla bruni
sosyal medya
etkileşim
elektronik kelepçe
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2007-2012 yılları arasında Fransa’nın cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin Yunanistan’da yaptığı tatilde çekilen fotoğraf ve videoları gündem oldu. Fransa’nın First Lady’si olmadan önce mankenlik yapan ve müzik kariyeriyle tanınan Bruni, Yunanistan’da tatil yaparken sıra dışı bir video çekti. Kendi ayaklarını çeken ve ayaklarının da 'tatil yaptığını' ima eden Bruni, 'Mutlu ayaklar' başlığını tercih etti.Kızı ve eşiyle Folegandros’ta tatil yapan Bruni ayaklarını Sarkozy’nin önüne yerleştirerek poz verdi. Bu video ve görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim topladı. Videoda Bruni, 'ayak parmaklarıyla' bir kitabı, sigarayı ve kalemi 'tutarken' görülüyor.Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştıParis Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası" kapsamında eski Fransa Cumhurbaşkanı için 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası vermişti.Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkı da dahil tüm medeni haklarından mahrum bırakılmasına hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/sarkozy-kendisine-verilen-3-yil-hapis-cezasini-temyize-goturecek-1071231161.html
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nicolas sarkozy, fransa, yolsuzluk, tatil, siyaset, carla bruni, sosyal medya, etkileşim, elektronik kelepçe, dava
nicolas sarkozy, fransa, yolsuzluk, tatil, siyaset, carla bruni, sosyal medya, etkileşim, elektronik kelepçe, dava

Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı: Eski cumhurbaşkanının tatil görüntüleri olay oldu

14:17 11.08.2023 (güncellendi: 14:18 11.08.2023)
© AFP 2023 / BERTRAND LANGLOISNicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni
Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / BERTRAND LANGLOIS
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Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin tatil fotoğrafları ve videoları gündem oldu.
2007-2012 yılları arasında Fransa’nın cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin Yunanistan’da yaptığı tatilde çekilen fotoğraf ve videoları gündem oldu. Fransa’nın First Lady’si olmadan önce mankenlik yapan ve müzik kariyeriyle tanınan Bruni, Yunanistan’da tatil yaparken sıra dışı bir video çekti. Kendi ayaklarını çeken ve ayaklarının da 'tatil yaptığını' ima eden Bruni, 'Mutlu ayaklar' başlığını tercih etti.
Kızı ve eşiyle Folegandros’ta tatil yapan Bruni ayaklarını Sarkozy’nin önüne yerleştirerek poz verdi. Bu video ve görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim topladı. Videoda Bruni, 'ayak parmaklarıyla' bir kitabı, sigarayı ve kalemi 'tutarken' görülüyor.

Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası" kapsamında eski Fransa Cumhurbaşkanı için 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası vermişti.
Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkı da dahil tüm medeni haklarından mahrum bırakılmasına hükmetmişti.
Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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Sarkozy kendisine verilen 3 yıl hapis cezasını temyize götürecek
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