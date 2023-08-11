https://sputniknews.com.tr/20230811/yolsuzluk-davasinda-elektronik-kelepce-takilmisti-eski-cumhurbaskaninin-tatil-goruntuleri-olay-oldu-1074562381.html

Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı: Eski cumhurbaşkanının tatil görüntüleri olay oldu

Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştı: Eski cumhurbaşkanının tatil görüntüleri olay oldu

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin tatil fotoğrafları ve videoları gündem oldu. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T14:17+0300

2023-08-11T14:17+0300

2023-08-11T14:18+0300

nicolas sarkozy

fransa

yolsuzluk

tatil

yaşam

siyaset

carla bruni

sosyal medya

etkileşim

elektronik kelepçe

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2007-2012 yılları arasında Fransa’nın cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin Yunanistan’da yaptığı tatilde çekilen fotoğraf ve videoları gündem oldu. Fransa’nın First Lady’si olmadan önce mankenlik yapan ve müzik kariyeriyle tanınan Bruni, Yunanistan’da tatil yaparken sıra dışı bir video çekti. Kendi ayaklarını çeken ve ayaklarının da 'tatil yaptığını' ima eden Bruni, 'Mutlu ayaklar' başlığını tercih etti.Kızı ve eşiyle Folegandros’ta tatil yapan Bruni ayaklarını Sarkozy’nin önüne yerleştirerek poz verdi. Bu video ve görüntüler sosyal medyada büyük etkileşim topladı. Videoda Bruni, 'ayak parmaklarıyla' bir kitabı, sigarayı ve kalemi 'tutarken' görülüyor.Yolsuzluk davasında elektronik kelepçe takılmıştıParis Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası" kapsamında eski Fransa Cumhurbaşkanı için 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası vermişti.Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine ve 3 yıl boyunca seçilme hakkı da dahil tüm medeni haklarından mahrum bırakılmasına hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/sarkozy-kendisine-verilen-3-yil-hapis-cezasini-temyize-goturecek-1071231161.html

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