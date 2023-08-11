https://sputniknews.com.tr/20230811/uzmanlar-luna-25-misyonunun-onemini-anlatti-ay-artik-ekonomik-onem-kazaniyor-1074575059.html

Uzmanlar, Luna-25 misyonunun önemini anlattı: Ay artık ekonomik önem kazanıyor

Uzmanlar, Luna-25 misyonunun önemini anlattı: Ay artık ekonomik önem kazanıyor

Rusya’nın son yaklaşık 50 yıldaki ilk Ay istasyonu Luna-25’i taşıyan Soyuz 2.1b uzay roketi Vostoçnıy uzay üssünden fırlatıldı. Luna-25, Ay’ın zorlu arazi... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T21:14+0300

2023-08-11T21:14+0300

2023-08-11T21:14+0300

dünya

luna-25

rusya

ay

ay

ay

ay

soyuz

roscosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074574899_0:74:1178:737_1920x0_80_0_0_58918a1d117113adc0328d4e6ef3579d.jpg

Rusya Uzay Ajansı’nın medya grubu Roscosmos Media’nın bilim editörü İgor Afanasyev, “Luna-25, Ay yüzeyinde araştırma için tasarlanmış Rusya’nın ilk otomatik uzay aracı. Misyon, Ağustos 1976’da, Ay yüzeyine yaklaşık 2 metre derinlikten çıkarılan toprak numunelerini Dünya’ya getiren Sovyet otomatik istasyonu Luna-24’ün misyonundan sonra kesintiye uğrayan Rus ay programının yeniden canlandığına işaret ediyor. Ayrıca tarihte ilk kez araç, kutup bölgesine iniş yapacak. Bundan önce insanlı ve insansız tüm Ay araçları orta enlemlere iniş yapıyordu. Luna-25’in başlıca görevi, güney kutup yakınlarında yer alan bölgelerde iniş teknolojisini test etmek” diye anlattı.Rus otomatik istasyonunun teknik açıdan yabancı muadilleriyle tamamen eşit olduğunu söyleyen Afanasyev, “İstasyonumuz, ‘hepsi bir arada’ konseptine uygun. Bir bütün olarak Ay’a uçuyor, Ay yörüngesine çıkıyor ve ardından iniş yapıyor. Hindistan’ın, 8 Ağustos’ta Ay yörüngesine giren Chandrayaan-3 istasyonu, bir uçuş modülü ve bir Ay aracını taşıyan bir iniş modülünü içeriyor. Ay’ın karanlık yüzeyine inen Çin istasyonu, iniş modülü ve Ay aracından oluşuyor. ABD’nin sahip olduğu otomatik istasyonlar da Ay yörüngesinde çalışıyordu ve çalışmaya devam ediyor” yorumunda bulundu.Ay dahil gök cisimlerinde, Dünya’da var olmayan veya artık tükenen kaynakları arama konusunun gündeme gelebileceğini dile getiren Afanasyev, “Ay’ın kutuplarında su buzu izleri tespit edildi. Bu buz, gelecekteki Ay üsleri için su ve oksijen kaynağı olarak hizmet edebilir. Hidrojen de gelecekte gezegenler arası uzay araçlarının motorları için yakıt olarak kullanılabilir” ifadesini kullandı.Rusya Uzay Politikası Enstitüsü Başkanı İvan Moiseyev, “Luna artık ekonomik önem kazanıyor. Uzayda uçmak için yakıta ihtiyaç var. Su da mükemmel roket yakıtıdır, hidrojen ve oksijene ayrıştırılabilir. Suyu dünyadan yukarıya taşımak çok pahalı, zira sadece kalkış için çok fazla yakıt tüketiliyor. Oysa Ay’dan kaldırmak daha ucuza mal olur. Bu yüzden gelecekte, özellikle de 2050’den sonra, kutuplarda bulunan buz birikintileri incelenecek” diye ekledi.

rusya

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

luna-25, rusya, ay, ay, ay, ay, soyuz, roscosmos