https://sputniknews.com.tr/20230811/ukrayna-kultur-bakanligi-kievdeki-manastirin-dort-yapisina-muhur-vurdu-1074548105.html
Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu
Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu
Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirildi. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T00:31+0300
2023-08-11T00:31+0300
2023-08-11T00:31+0300
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Ukrayna medyası, Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın 54, 57, 58 ve 68. yapılarına mühür vurduğunu duyurdu. Bu yapıların konaklama ve kilise mağazası hizmetini verdiği belirtildi.58. yapı önünde çok sayıda vatandaş bulunuyor. Polis, manastır girişinde kimlik kontrolü yapıyor.Polisin yarın tüm rahipleri manastırdan çıkarmaya çalışacağı söylentisi dolaşıyor. Ama bu bilgi henüz teyit edilmedi.
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ukrayna, kiev, ukrayna krizi, manastır, kiev pechersk lavra , kilise
ukrayna, kiev, ukrayna krizi, manastır, kiev pechersk lavra , kilise
Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu
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Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirildi. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği belirtildi.
Ukrayna medyası, Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın 54, 57, 58 ve 68. yapılarına mühür vurduğunu duyurdu. Bu yapıların konaklama ve kilise mağazası hizmetini verdiği belirtildi.
58. yapı önünde çok sayıda vatandaş bulunuyor. Polis, manastır girişinde kimlik kontrolü yapıyor.
Polisin yarın tüm rahipleri manastırdan çıkarmaya çalışacağı söylentisi dolaşıyor. Ama bu bilgi henüz teyit edilmedi.