https://sputniknews.com.tr/20230811/ukrayna-kultur-bakanligi-kievdeki-manastirin-dort-yapisina-muhur-vurdu-1074548105.html

Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu

Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu

Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirildi. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T00:31+0300

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Ukrayna medyası, Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın 54, 57, 58 ve 68. yapılarına mühür vurduğunu duyurdu. Bu yapıların konaklama ve kilise mağazası hizmetini verdiği belirtildi.58. yapı önünde çok sayıda vatandaş bulunuyor. Polis, manastır girişinde kimlik kontrolü yapıyor.Polisin yarın tüm rahipleri manastırdan çıkarmaya çalışacağı söylentisi dolaşıyor. Ama bu bilgi henüz teyit edilmedi.

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