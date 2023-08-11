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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/ukrayna-kultur-bakanligi-kievdeki-manastirin-dort-yapisina-muhur-vurdu-1074548105.html
Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu
Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu
Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirildi. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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Ukrayna medyası, Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın 54, 57, 58 ve 68. yapılarına mühür vurduğunu duyurdu. Bu yapıların konaklama ve kilise mağazası hizmetini verdiği belirtildi.58. yapı önünde çok sayıda vatandaş bulunuyor. Polis, manastır girişinde kimlik kontrolü yapıyor.Polisin yarın tüm rahipleri manastırdan çıkarmaya çalışacağı söylentisi dolaşıyor. Ama bu bilgi henüz teyit edilmedi.
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ukrayna, kiev, ukrayna krizi, manastır, kiev pechersk lavra , kilise
ukrayna, kiev, ukrayna krizi, manastır, kiev pechersk lavra , kilise

Ukrayna Kültür Bakanlığı, Kiev’deki manastırın dört yapısına mühür vurdu

00:31 11.08.2023
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Ukrayna Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın dört yapısını mühürlediği bildirildi. Bu yapıların konaklama ve mağaza hizmeti verdiği belirtildi.
Ukrayna medyası, Kültür Bakanlığı Komisyonu’nun, Kiev Mağara Manastırı’nın 54, 57, 58 ve 68. yapılarına mühür vurduğunu duyurdu. Bu yapıların konaklama ve kilise mağazası hizmetini verdiği belirtildi.
58. yapı önünde çok sayıda vatandaş bulunuyor. Polis, manastır girişinde kimlik kontrolü yapıyor.
Polisin yarın tüm rahipleri manastırdan çıkarmaya çalışacağı söylentisi dolaşıyor. Ama bu bilgi henüz teyit edilmedi.
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