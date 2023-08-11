Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
6 Şubat depremi diğer fayları da tetikledi mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230811/tunus-cumhurbaskanindan-hukumete-cagri-fiyat-artislarina-sebep-olan-ceteleri-cokertin-1074549615.html
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümetten, temel gıda maddelerinde fiyat artışına giden ve kamu hizmetini kasıtlı olarak aksatan "çetelerin" çökertilmesini... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T02:47+0300
2023-08-11T02:47+0300
dünya
kays said
tunus
afrika
fiyat
fiyat artışı
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074549593_0:166:2048:1318_1920x0_80_0_0_85769aa562db670dc89a2ed64b6dd993.jpg
Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayında Başbakan Ahmed el-Haşşani ile bir araya geldi.Görüşmede, hükümetin çalışmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve bazı maddelerin piyasalardan çekilmesinin yanı sıra doğum belgesinin çıkarılmaması ya da bazı belediyelerde nikahların kıyılmaması gibi kamu hizmetlerinin kasıtlı olarak aksatılması konuları ele alındı.Halkın huzurunu kaçırmaya çalışan "çetelerin" çökertilmesi gerektiğini belirten Said, devletin, vatandaşların haklarını ellerinden almaya çalışan herkesten hesap soracağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Said, 27 Temmuz'da eski Başbakan Necla Buden'den ülkede yaşanan ekmek kriziyle ilgili acil tedbirler almasını istemiş, 1 Ağustos'ta da Buden'i azlederek yerine Haşşani'yi Başbakan olarak atamıştı.Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttıTunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074549593_35:0:2014:1484_1920x0_80_0_0_4fc812c55fd807804f7ed6f54d3445e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kays said, tunus, afrika, fiyat, fiyat artışı, facebook
kays said, tunus, afrika, fiyat, fiyat artışı, facebook

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin

02:47 11.08.2023
© facebookTunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© facebook
Abone olTelegram
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümetten, temel gıda maddelerinde fiyat artışına giden ve kamu hizmetini kasıtlı olarak aksatan "çetelerin" çökertilmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayında Başbakan Ahmed el-Haşşani ile bir araya geldi.
Görüşmede, hükümetin çalışmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve bazı maddelerin piyasalardan çekilmesinin yanı sıra doğum belgesinin çıkarılmaması ya da bazı belediyelerde nikahların kıyılmaması gibi kamu hizmetlerinin kasıtlı olarak aksatılması konuları ele alındı.
Halkın huzurunu kaçırmaya çalışan "çetelerin" çökertilmesi gerektiğini belirten Said, devletin, vatandaşların haklarını ellerinden almaya çalışan herkesten hesap soracağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Said, 27 Temmuz'da eski Başbakan Necla Buden'den ülkede yaşanan ekmek kriziyle ilgili acil tedbirler almasını istemiş, 1 Ağustos'ta da Buden'i azlederek yerine Haşşani'yi Başbakan olarak atamıştı.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.
IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала