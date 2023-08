https://sputniknews.com.tr/20230811/tunus-cumhurbaskanindan-hukumete-cagri-fiyat-artislarina-sebep-olan-ceteleri-cokertin-1074549615.html

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete çağrı: Fiyat artışlarına sebep olan çeteleri çökertin

2023-08-11T02:47+0300

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayında Başbakan Ahmed el-Haşşani ile bir araya geldi.Görüşmede, hükümetin çalışmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve bazı maddelerin piyasalardan çekilmesinin yanı sıra doğum belgesinin çıkarılmaması ya da bazı belediyelerde nikahların kıyılmaması gibi kamu hizmetlerinin kasıtlı olarak aksatılması konuları ele alındı.Halkın huzurunu kaçırmaya çalışan "çetelerin" çökertilmesi gerektiğini belirten Said, devletin, vatandaşların haklarını ellerinden almaya çalışan herkesten hesap soracağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Said, 27 Temmuz'da eski Başbakan Necla Buden'den ülkede yaşanan ekmek kriziyle ilgili acil tedbirler almasını istemiş, 1 Ağustos'ta da Buden'i azlederek yerine Haşşani'yi Başbakan olarak atamıştı.Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttıTunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

