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Sırbistan lideri Vucic: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez
Sırbistan lideri Vucic: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez
Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerinin, birleşseler dahi Rusya’yı savaş alanında yenemeyeceğini söyleyen Vucic, Rusya’nın da kazanamayacağını, bu yüzden bir... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T18:26+0300
2023-08-11T18:26+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
rusya
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Batı tüm var gücüyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyecek. Ama Rusya’nın da savaş alanında kazanabileceğinden emin değilim. Rusya’nın siyasi anlamda da bir şeyler elde edebileceğinden emin değilim” diye konuştu.Ukrayna’daki çatışmanın “karşı tarafı tüketme” aşamasına geçtiğini dile getiren Vucic, ABD dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturacak bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.Polonya: Ukrayna karşı taarruzu gerçekleştirecek güçte değilPolonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, The Washington Post gazetesine açıklamasında, “Mesele şu ki, Ukrayna’nın elinde, savaşta dengeyi değiştirecek ve kazanmasını sağlayacak yeterli sayıda silah var mı yok mu? Bu sorunun cevabı muhtemelen hayır olacak. Yeterli sayıda silahları yok. Bunu, Rus askerlere karşı çok kararlı taarruzu yerine getirme durumunda olmadığı gerçeği sayesinde biliyoruz” ifadesini kullandı.Duda, Ukrayna ordusuna daha fazla silahın sağlanması gerektiğini savundu.
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sırbistan, aleksandr vucic, rusya
sırbistan, aleksandr vucic, rusya

Sırbistan lideri Vucic: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

18:26 11.08.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerinin, birleşseler dahi Rusya’yı savaş alanında yenemeyeceğini söyleyen Vucic, Rusya’nın da kazanamayacağını, bu yüzden bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Batı tüm var gücüyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyecek. Ama Rusya’nın da savaş alanında kazanabileceğinden emin değilim. Rusya’nın siyasi anlamda da bir şeyler elde edebileceğinden emin değilim” diye konuştu.
Ukrayna’daki çatışmanın “karşı tarafı tüketme” aşamasına geçtiğini dile getiren Vucic, ABD dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturacak bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.

Polonya: Ukrayna karşı taarruzu gerçekleştirecek güçte değil

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, The Washington Post gazetesine açıklamasında, “Mesele şu ki, Ukrayna’nın elinde, savaşta dengeyi değiştirecek ve kazanmasını sağlayacak yeterli sayıda silah var mı yok mu? Bu sorunun cevabı muhtemelen hayır olacak. Yeterli sayıda silahları yok. Bunu, Rus askerlere karşı çok kararlı taarruzu yerine getirme durumunda olmadığı gerçeği sayesinde biliyoruz” ifadesini kullandı.
Duda, Ukrayna ordusuna daha fazla silahın sağlanması gerektiğini savundu.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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