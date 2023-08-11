https://sputniknews.com.tr/20230811/sirbistan-lideri-vucic-bati-rusyayi-savas-alaninda-yenemez-1074569934.html

Sırbistan lideri Vucic: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

Sırbistan lideri Vucic: Batı, Rusya’yı savaş alanında yenemez

Ukrayna’ya yardım eden Batı ülkelerinin, birleşseler dahi Rusya’yı savaş alanında yenemeyeceğini söyleyen Vucic, Rusya’nın da kazanamayacağını, bu yüzden bir... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T18:26+0300

2023-08-11T18:26+0300

2023-08-11T18:26+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

rusya

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Batı tüm var gücüyle bile Rusya’yı savaş alanında yenemeyecek. Ama Rusya’nın da savaş alanında kazanabileceğinden emin değilim. Rusya’nın siyasi anlamda da bir şeyler elde edebileceğinden emin değilim” diye konuştu.Ukrayna’daki çatışmanın “karşı tarafı tüketme” aşamasına geçtiğini dile getiren Vucic, ABD dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak ve dünya ekonomisini istikrara kavuşturacak bir ateşkesin sağlanmasını umduklarını söyledi.Polonya: Ukrayna karşı taarruzu gerçekleştirecek güçte değilPolonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, The Washington Post gazetesine açıklamasında, “Mesele şu ki, Ukrayna’nın elinde, savaşta dengeyi değiştirecek ve kazanmasını sağlayacak yeterli sayıda silah var mı yok mu? Bu sorunun cevabı muhtemelen hayır olacak. Yeterli sayıda silahları yok. Bunu, Rus askerlere karşı çok kararlı taarruzu yerine getirme durumunda olmadığı gerçeği sayesinde biliyoruz” ifadesini kullandı.Duda, Ukrayna ordusuna daha fazla silahın sağlanması gerektiğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230625/sirbistan-lideri-vucic-turkiyedeki-darbede-oldugu-gibi-rusyadaki-isyani-da-desteklemeyecegiz-1072842592.html

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