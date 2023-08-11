https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-temmuzda-petrol-ihracatindan-153-milyar-dolar-kazandi-1074574548.html

‘Rusya, Temmuz’da petrol ihracatından 15,3 milyar dolar kazandı’

‘Rusya, Temmuz’da petrol ihracatından 15,3 milyar dolar kazandı’

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya’nın Temmuz’da petrol ihracatını Haziran ayı seviyesinde koruduğunu, ama 15.3 milyar dolarla geçen yılın Kasım ayından... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T20:18+0300

2023-08-11T20:18+0300

2023-08-11T20:18+0300

dünya

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uluslararası enerji ajansı

uluslararası enerji ajansı (iea)

petrol

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IEA’nın yıllık raporunda, “Temmuz ayında Rusya'nın petrol ihracatı günde yaklaşık 7.3 milyon varil seviyesinde kaldı, zira ham petrol yüklemesindeki günlük 200 bin varillik düşüş, petrol ürünleri arzındaki artışla dengelendi. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve Rus petrolüne uygulanan indirimlerin azalması, tahmini ihracat kazancını 2.5 milyar dolar artırarak 15.3 milyar dolara çıkardı. Bu da geçen yılın seviyesine göre 4.1 milyar daha fazla” ifadesine yer verildi.Raporda, petrol ve petrol ürünleri satışından elde edilen gelirin Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi. Ajansın tahminlerine göre, bir ayda petrol ürünleri ihracatından elde edilen gelirler (1.6 milyar dolar) petrol arzından (0.9 milyar dolar) daha fazla arttı.Rusya’nın petrol ihracatının, gönüllü kesintiler ve yerel rafinerilerdeki rafinaj hacimlerindeki büyüme nedeniyle düştüğü anlatıldı. Petrol ihracatının, Haziran ayı itibariyle 200 bin varil azalmayla günlük 4.6 milyon varile düştüğü, bunun da Aralık 2022’den bu yana en düşük rakam olduğu belirtildi.Öte yandan petrol ürünleri ihracatının da Temmuz’da 200 bin varil artarak günlük 2.7 milyon varile ulaştığı bildirildi.

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rusya, enerji, uluslararası enerji ajansı, uluslararası enerji ajansı (iea), petrol