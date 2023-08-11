https://sputniknews.com.tr/20230811/pfdkden-fenerbahceye-ihtar-cezasi-1074548275.html

PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

PFDK'den Fenerbahçe'ye ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne ihtar cezası verildiğini açıkladı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T01:07+0300

2023-08-11T01:07+0300

2023-08-11T01:07+0300

spor

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fenerbahçe

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Kuruldan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın RAMS Başakşehir ile 11 Haziran'da oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası verildiği belirtildi.Kupa finalinde RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı formayla katıldığı için PFDK'ye sevk edilmişti.

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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe