https://sputniknews.com.tr/20230811/pakistan-anayasa-mahkemesi-mahkeme-kararlarinin-gozden-gecirilmesini-ongoren-yasayi-iptal-etti-1074576098.html
Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal etti
Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal etti
Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören bir yasayı anayasaya aykırı bularak iptal etti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T21:33+0300
2023-08-11T21:33+0300
2023-08-11T21:37+0300
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Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal ettiği aktarıldı.Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören bir yasanın değerlendirilmesi için bir araya gelen Anayasa Mahkemesi heyeti, anayasaya aykırı bulduğu bu kanunun iptal edilmesine karar verdi.Anayasa Mahkemesi'nin kararında, parlamentonun, yargı yetkisi ve güçleriyle ilgili herhangi bir konuda yasa çıkaramayacağı vurgulandı.9 Ağustos'ta görev süresi sona eren koalisyon hükümeti tarafından 14 Nisan'da Ulusal Meclis'ten geçirilen söz konusu yasa, 5 Mayıs'ta Senato'da kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından imzalanmıştı.Navaz Şerif ve Cihangir Tarin, mahkeme kararlarına itiraz etmeyi planlıyorduMahkemenin kararı, eski Başbakan Navaz Şerif ile 8 Haziran 2023'te "İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP)" adında yeni siyasi parti kuran Cihangir Tarin’in aktif siyasete geri dönme umutlarını zora soktu.Siyasetten ömür boyu men edilen her iki ismin, söz konusu yasa ile haklarında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.
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asya, asya & pasifik, pakistan, mahkeme, mahkeme kararı
asya, asya & pasifik, pakistan, mahkeme, mahkeme kararı
Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal etti
21:33 11.08.2023 (güncellendi: 21:37 11.08.2023) Abone ol
Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören bir yasayı anayasaya aykırı bularak iptal etti.
Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal ettiği aktarıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören bir yasanın değerlendirilmesi için bir araya gelen Anayasa Mahkemesi heyeti, anayasaya aykırı bulduğu bu kanunun iptal edilmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin kararında, parlamentonun, yargı yetkisi ve güçleriyle ilgili herhangi bir konuda yasa çıkaramayacağı vurgulandı.
9 Ağustos'ta görev süresi sona eren koalisyon hükümeti tarafından 14 Nisan'da Ulusal Meclis'ten geçirilen söz konusu yasa, 5 Mayıs'ta Senato'da kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından imzalanmıştı.
Navaz Şerif ve Cihangir Tarin, mahkeme kararlarına itiraz etmeyi planlıyordu
Mahkemenin kararı, eski Başbakan Navaz Şerif ile 8 Haziran 2023'te "İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP)" adında yeni siyasi parti kuran Cihangir Tarin’in aktif siyasete geri dönme umutlarını zora soktu.
Siyasetten ömür boyu men edilen her iki ismin, söz konusu yasa ile haklarında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.