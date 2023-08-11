https://sputniknews.com.tr/20230811/musta-kurt-saldirisina-ugrayan-35-koyun-telef-oldu-1074571326.html
Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu
Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu
Muş’ta, sürüye saldıran kurtlar, 35 koyunu telef ederken, 45 koyunu da yaraladı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T19:02+0300
2023-08-11T19:02+0300
2023-08-11T19:06+0300
türkiye
muş
çoban
kurt
silahlı saldırı
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Muş'ta kurt saldırısına uğrayan sürüdeki 35 koyun telef oldu.Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Arı köyünde besici Mehmet Zakir Yalçın'ın etrafı telle çevrili barınakta beslediği koyunlarına kurtlar saldırdı.Haber verilmesi üzerine meraya gelen köylüler, birçok koyunun telef olduğunu belirledi.Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yalçın, gazetecilere, etrafı tel örgüyle çevrili koyun barınağına kurtların girdiğini anlattı.Sabaha karşı barınağa geldiğinde koyunların birçoğunun yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Yalçın, "Bazılarının telef olduğunu gördüm. Köylülere haber verdim. Ormanlık alanda koyunları aramaya başladık. Birçok yerde koyunların telef edildiğini gördük. Yaklaşık 45 yaralı topladık. 35 koyun da telef oldu. Kayıp olanlar da var. Yaralıların bir çoğunu kesmek zorunda kaldık" diye konuştu.Köylülerden Hakim Yalçın da, kurt saldırısında kaybolan 30 koyunu aradıklarını söyledi.
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muş
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muş, çoban, kurt, silahlı saldırı
muş, çoban, kurt, silahlı saldırı
Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu
19:02 11.08.2023 (güncellendi: 19:06 11.08.2023) Abone ol
Muş’ta, sürüye saldıran kurtlar, 35 koyunu telef ederken, 45 koyunu da yaraladı.
Muş'ta kurt saldırısına uğrayan sürüdeki 35 koyun telef oldu.
Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Arı köyünde besici Mehmet Zakir Yalçın'ın etrafı telle çevrili barınakta beslediği koyunlarına kurtlar saldırdı.
Haber verilmesi üzerine meraya gelen köylüler, birçok koyunun telef olduğunu belirledi.
Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yalçın, gazetecilere, etrafı tel örgüyle çevrili koyun barınağına kurtların girdiğini anlattı.
Sabaha karşı barınağa geldiğinde koyunların birçoğunun yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Yalçın, "Bazılarının telef olduğunu gördüm. Köylülere haber verdim. Ormanlık alanda koyunları aramaya başladık. Birçok yerde koyunların telef edildiğini gördük. Yaklaşık 45 yaralı topladık. 35 koyun da telef oldu. Kayıp olanlar da var. Yaralıların bir çoğunu kesmek zorunda kaldık" diye konuştu.
Köylülerden Hakim Yalçın da, kurt saldırısında kaybolan 30 koyunu aradıklarını söyledi.