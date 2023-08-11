Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
6 Şubat depremi diğer fayları da tetikledi mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html
Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzin ve motorinde zamlarla birlikte fiyatlardaki değişkenlik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) büyük zam geldi. Peki... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T07:29+0300
2023-08-11T07:29+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
motorin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Döviz kurundaki değişiklikler ve son gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, akaryakıt, motorin
benzin, akaryakıt, motorin

Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı

07:29 11.08.2023
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Benzin ve motorinde zamlarla birlikte fiyatlardaki değişkenlik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) büyük zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç lira oldu?
Döviz kurundaki değişiklikler ve son gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
EKONOMİ
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, tarih verildi: Motorine zam yolda
Dün, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала