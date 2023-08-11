https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html

Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı

Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı

Benzin ve motorinde zamlarla birlikte fiyatlardaki değişkenlik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) büyük zam geldi. Peki... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T07:29+0300

2023-08-11T07:29+0300

2023-08-11T07:29+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

motorin

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Döviz kurundaki değişiklikler ve son gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html

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benzin, akaryakıt, motorin