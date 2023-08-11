https://sputniknews.com.tr/20230811/motorine-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074551817.html
Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzin ve motorinde zamlarla birlikte fiyatlardaki değişkenlik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) büyük zam geldi. Peki... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T07:29+0300
2023-08-11T07:29+0300
2023-08-11T07:29+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
motorin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Döviz kurundaki değişiklikler ve son gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, akaryakıt, motorin
benzin, akaryakıt, motorin
Motorine zam: Pompa satış fiyatına yansıdı
Abone ol
Benzin ve motorinde zamlarla birlikte fiyatlardaki değişkenlik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) büyük zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç lira oldu?
Döviz kurundaki değişiklikler ve son gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.