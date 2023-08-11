https://sputniknews.com.tr/20230811/meteorolojiden-sari-alarm-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-1074550911.html

Meteoroloji'den 'sarı alarm': İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji'den 'sarı alarm': İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olması beklenirken 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T07:18+0300

2023-08-11T07:18+0300

2023-08-11T07:18+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Hafta başından itibaren hava sıcaklığının 46 dereceyi görmesi beklenirken bazı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ver çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Adana’nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 32°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CParçalı bulutluKARS °C, 34°CParçalı bulutluMALATYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230810/meteorolojiden-istanbul-icin-saatli-uyari-bugun-ve-yarin-etkili-olacak-1074523227.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu