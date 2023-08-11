https://sputniknews.com.tr/20230811/memurlar-her-3-ayda-bir-zam-istiyor-1074566116.html
Memurlar her 3 ayda bir zam istiyor
Memurlar her 3 ayda bir zam istiyor
Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı ankete katılan memurların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T15:26+0300
2023-08-11T15:26+0300
2023-08-11T15:26+0300
ekonomi
memur
memur-sen
memur zammı
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Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Konfederasyonun, 2-9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ankete, 50 bini aşkın kamu görevlisi katıldı. Katılımcıların yüzde 42'si kirada oturduklarını, yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.Anket sonuçlarına göre, kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdi.Katılımcıların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 96,8'i de bayram ikramiyesi teklifini olumlu karşıladı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/memur-zamminda-ayrintilar-netlesiyor-masaya-gelecek-taban-ucret-teklifi-1074524357.html
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memur, memur-sen, memur zammı
memur, memur-sen, memur zammı
Memurlar her 3 ayda bir zam istiyor
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Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı ankete katılan memurların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini bildirdi.
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Konfederasyonun, 2-9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ankete, 50 bini aşkın kamu görevlisi katıldı. Katılımcıların yüzde 42'si kirada oturduklarını, yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.
Anket sonuçlarına göre, kamu çalışanlarının yüzde 93,7'si Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdi.
Katılımcıların yüzde 90'ı, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3'er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.
Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 96,8'i de bayram ikramiyesi teklifini olumlu karşıladı.