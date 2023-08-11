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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/melitopoldeki-bir-okula-misket-bombasi-saldirisiyla-oldurulen-gazeteci-juravlevin-adi-verilecek-1074566776.html
Melitopol’deki bir okula, misket bombası saldırısıyla öldürülen gazeteci Juravlev’in adı verilecek
Melitopol’deki bir okula, misket bombası saldırısıyla öldürülen gazeteci Juravlev’in adı verilecek
Zaporojye Vali Vekili Balitskiy, Melitopol şehrindeki okullardan birine, RIA Novosti haber ajansının ölen savaş muhabiri Rostislav Juravlev’in adının... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T16:11+0300
2023-08-11T16:12+0300
ukrayna krizi
rusya
rostislav juravlev
misket bombası
sivil ölümü
kahraman
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev için açıklamalarda bulunan Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Gazeteci Rostislav Juravlev, profesyonel görevini yerine getirerek hayatını kaybetti. O da bizim için bir kahraman. Savaştan sonra mutlaka onun adını en az bir okula vereceğiz” ifadesini kullandı.Bugün, ülkeyi savunan herkesin kahraman olduğunu kaydeden Balitskiy, ölen Darya Dugina’nın adını da Melitopol’de bir sokağa verildiğini anımsattı. Ayrıca Melitopol’ü kurtarma operasyonuna katılan 58. Ordu’nun adını da ölümsüzleştirmeyi planladıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravlev-askeri-torenle-defnedildi-1074123722.html
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rusya, rostislav juravlev , misket bombası, sivil ölümü, kahraman, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rostislav juravlev , misket bombası, sivil ölümü, kahraman, ukrayna, ukrayna krizi

Melitopol’deki bir okula, misket bombası saldırısıyla öldürülen gazeteci Juravlev’in adı verilecek

16:11 11.08.2023 (güncellendi: 16:12 11.08.2023)
© Sputnik Rostislav Juravlev
 Rostislav Juravlev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik
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Zaporojye Vali Vekili Balitskiy, Melitopol şehrindeki okullardan birine, RIA Novosti haber ajansının ölen savaş muhabiri Rostislav Juravlev’in adının verileceğini belirtti.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev için açıklamalarda bulunan Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Gazeteci Rostislav Juravlev, profesyonel görevini yerine getirerek hayatını kaybetti. O da bizim için bir kahraman. Savaştan sonra mutlaka onun adını en az bir okula vereceğiz” ifadesini kullandı.
Bugün, ülkeyi savunan herkesin kahraman olduğunu kaydeden Balitskiy, ölen Darya Dugina’nın adını da Melitopol’de bir sokağa verildiğini anımsattı. Ayrıca Melitopol’ü kurtarma operasyonuna katılan 58. Ordu’nun adını da ölümsüzleştirmeyi planladıklarını belirtti.
Rostislav Juravlev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusunun saldırısında ölen RIA Novosti muhabiri Juravlev askeri törenle defnedildi
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