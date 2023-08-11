https://sputniknews.com.tr/20230811/melitopoldeki-bir-okula-misket-bombasi-saldirisiyla-oldurulen-gazeteci-juravlevin-adi-verilecek-1074566776.html

Melitopol’deki bir okula, misket bombası saldırısıyla öldürülen gazeteci Juravlev’in adı verilecek

Melitopol’deki bir okula, misket bombası saldırısıyla öldürülen gazeteci Juravlev’in adı verilecek

Zaporojye Vali Vekili Balitskiy, Melitopol şehrindeki okullardan birine, RIA Novosti haber ajansının ölen savaş muhabiri Rostislav Juravlev’in adının... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T16:11+0300

2023-08-11T16:11+0300

2023-08-11T16:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rostislav juravlev

misket bombası

sivil ölümü

kahraman

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev için açıklamalarda bulunan Zaporojye Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Gazeteci Rostislav Juravlev, profesyonel görevini yerine getirerek hayatını kaybetti. O da bizim için bir kahraman. Savaştan sonra mutlaka onun adını en az bir okula vereceğiz” ifadesini kullandı.Bugün, ülkeyi savunan herkesin kahraman olduğunu kaydeden Balitskiy, ölen Darya Dugina’nın adını da Melitopol’de bir sokağa verildiğini anımsattı. Ayrıca Melitopol’ü kurtarma operasyonuna katılan 58. Ordu’nun adını da ölümsüzleştirmeyi planladıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230728/ukrayna-ordusunun-saldirisinda-olen-ria-novosti-muhabiri-juravlev-askeri-torenle-defnedildi-1074123722.html

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rusya, rostislav juravlev , misket bombası, sivil ölümü, kahraman, ukrayna, ukrayna krizi