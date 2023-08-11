https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyada-depremin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1074554757.html
Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:03+0300
2023-08-11T10:03+0300
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yaşam
video
deprem
malatya
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülere, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken, diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor.Yine bazı işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı.
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Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
2023-08-11T10:03+0300
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video, deprem, malatya, видео
video, deprem, malatya, видео
Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülere, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken, diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor.
Yine bazı işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı.