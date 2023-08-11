Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülere, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken, diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor.



Yine bazı işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı.