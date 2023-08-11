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İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde işbirliği çağrısına yanıt
İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde işbirliği çağrısına yanıt
İYİ Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısı ile ilgili ilk açıklama geldi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T22:03+0300
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dünya
iyi parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından MHP'den gelen çağrıya verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. MHP lideri, bu çağrıyı partisinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla iletmiş, mesajında "Yuvaya çağırdık, dönmediniz. Ülke hayrına, yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanmıştı.
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iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
iyi parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

İYİ Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimde işbirliği çağrısına yanıt

22:03 11.08.2023 (güncellendi: 22:09 11.08.2023)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
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İYİ Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısı ile ilgili ilk açıklama geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den açıklama geldi.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından MHP'den gelen çağrıya verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:
"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.
Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:
26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamiz millet!
Ne olmuştu?
Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. MHP lideri, bu çağrıyı partisinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla iletmiş, mesajında "Yuvaya çağırdık, dönmediniz. Ülke hayrına, yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanmıştı.
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