https://sputniknews.com.tr/20230811/isvecli-uzman-aslund-trump-putine-calisiyor-yeniden-secilirse-nato-dagilir-1074570050.html
İsveçli uzman Aslund: Trump, Putin’e çalışıyor, yeniden seçilirse NATO dağılır
İsveçli uzman Aslund: Trump, Putin’e çalışıyor, yeniden seçilirse NATO dağılır
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladmir Putin’e çalıştığını öne süren İsveçli ekonomi ve diplomasi uzmanı Anders Aslund, Trump’ın yeniden başkan... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T18:49+0300
2023-08-11T18:49+0300
2023-08-11T18:49+0300
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isveç
donald trump
nato
vladimir putin
rusya
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Atlantik Konseyi'nin eski kıdemli üyesi olan İsveçli ekonomist ve diplomat Anders Aslund, Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fethullayev’e röportajında, “Trump, Putin hakkında tek bir olumsuz kelam etmedi. Bu kişi, Putin için çalışıyor. Trump’ın neredeyse NATO’yu bitirdiğini ve ABD’yi ittifaktan çıkarmak istediğini çok iyi biliyoruz. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda bunu net yapacağını söyledi” diye konuştu.Trump’ın, “bir genel olarak” Batı’nın güvenliği için tehdit arz ettiğini söyleyen Aslund, Baltık ülkeleri ve Polonya dahil birçok ülkenin, Beyaz Saray’da kim oturursa otursun ABD’nin her zaman onlardan yana olacağını dile getirmeye çalıştığını belirterek, “Bu pek öyle değil” diye kaydetti.
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isveç, donald trump, nato, vladimir putin, rusya
isveç, donald trump, nato, vladimir putin, rusya
İsveçli uzman Aslund: Trump, Putin’e çalışıyor, yeniden seçilirse NATO dağılır
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladmir Putin’e çalıştığını öne süren İsveçli ekonomi ve diplomasi uzmanı Anders Aslund, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin NATO’nun dağılmasına yol açacağını belirtti.
Atlantik Konseyi'nin eski kıdemli üyesi olan İsveçli ekonomist ve diplomat Anders Aslund, Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fethullayev’e röportajında
, “Trump, Putin hakkında tek bir olumsuz kelam etmedi. Bu kişi, Putin için çalışıyor. Trump’ın neredeyse NATO’yu bitirdiğini ve ABD’yi ittifaktan çıkarmak istediğini çok iyi biliyoruz. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda bunu net yapacağını söyledi
” diye konuştu.
Trump’ın, “bir genel olarak” Batı’nın güvenliği için tehdit arz ettiğini söyleyen Aslund, Baltık ülkeleri ve Polonya dahil birçok ülkenin, Beyaz Saray’da kim oturursa otursun ABD’nin her zaman onlardan yana olacağını dile getirmeye çalıştığını belirterek, “Bu pek öyle değil” diye kaydetti.