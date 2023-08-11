https://sputniknews.com.tr/20230811/isvecli-uzman-aslund-trump-putine-calisiyor-yeniden-secilirse-nato-dagilir-1074570050.html

İsveçli uzman Aslund: Trump, Putin’e çalışıyor, yeniden seçilirse NATO dağılır

İsveçli uzman Aslund: Trump, Putin’e çalışıyor, yeniden seçilirse NATO dağılır

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladmir Putin’e çalıştığını öne süren İsveçli ekonomi ve diplomasi uzmanı Anders Aslund, Trump’ın yeniden başkan... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T18:49+0300

2023-08-11T18:49+0300

2023-08-11T18:49+0300

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isveç

donald trump

nato

vladimir putin

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Atlantik Konseyi'nin eski kıdemli üyesi olan İsveçli ekonomist ve diplomat Anders Aslund, Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fethullayev’e röportajında, “Trump, Putin hakkında tek bir olumsuz kelam etmedi. Bu kişi, Putin için çalışıyor. Trump’ın neredeyse NATO’yu bitirdiğini ve ABD’yi ittifaktan çıkarmak istediğini çok iyi biliyoruz. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda bunu net yapacağını söyledi” diye konuştu.Trump’ın, “bir genel olarak” Batı’nın güvenliği için tehdit arz ettiğini söyleyen Aslund, Baltık ülkeleri ve Polonya dahil birçok ülkenin, Beyaz Saray’da kim oturursa otursun ABD’nin her zaman onlardan yana olacağını dile getirmeye çalıştığını belirterek, “Bu pek öyle değil” diye kaydetti.

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