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İstiklal Caddesi’nde dolar saçıp görüntü çeken grup serbest bırakıldı
İstiklal Caddesi’nde dolar saçıp görüntü çeken grup serbest bırakıldı
İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Şüpheliler için adli kontrol şartı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T17:12+0300
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türkiye
istiklal caddesi
dolar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlatmış, yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlenmişti. Grubun ‘internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz’ şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edilmişti. Şahısların 6 Ağustos’ta İstiklal Caddesi’ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi’ndeki bir adrese geçtikleri belirlenmişti. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos’ta adrese operasyon gerçekleştirmiş, operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.5 şüpheliye adli kontrol tedbiriBurada Savcılığa ifade veren 12 şüpheliden 7’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/istiklal-caddesinde-dolar-sacanlar-yakalandi-13-gozalti-1074534104.html
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istiklal caddesi, dolar, gözaltı
istiklal caddesi, dolar, gözaltı

İstiklal Caddesi’nde dolar saçıp görüntü çeken grup serbest bırakıldı

17:12 11.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaTaksim dolar
Taksim dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Şüpheliler için adli kontrol şartı uygulanacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlatmış, yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlenmişti. Grubun ‘internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz’ şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edilmişti.
Şahısların 6 Ağustos’ta İstiklal Caddesi’ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi’ndeki bir adrese geçtikleri belirlenmişti.
Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos’ta adrese operasyon gerçekleştirmiş, operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

5 şüpheliye adli kontrol tedbiri

Burada Savcılığa ifade veren 12 şüpheliden 7’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.
Taksim dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar yakalandı: 13 gözaltı
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