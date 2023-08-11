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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü: 8 yılın en düşük seviyesi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü: 8 yılın en düşük seviyesi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 günde yüzde 2,41 azalarak yüzde 34,54 olarak ölçüldü. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T12:42+0300
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yaşam
istanbul
baraj
kuraklık
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35'in altına düştü.Barajlardaki doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 16,31, Terkos'ta yüzde 20,74, Elmalı'da yüzde 25,1, Darlık'ta yüzde 50,1, Ömerli'de yüzde 67,85, Büyükçekmece'de yüzde 15,02, Sazlıdere'de yüzde 18,39, Istrancalar'da yüzde 32,71, Kazandere'de yüzde 8,14, Pabuçdere'de ise yüzde 4,6 olarak ölçüldü.Bugün kente su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı yüzde 34,54 olarak kayıtlara geçti.Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 349,34 kilogram oldu.İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 229 bin metreküp olarak gerçekleşti.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 300,02 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 495,83 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 666,46 milyon metreküp oldu.Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 11 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 66,56, 2014'te yüzde 18,61, 2015'te yüzde 75,05, 2016'da yüzde 58,53, 2017'de yüzde 67,95, 2018'de yüzde 70,03, 2019'da yüzde 64,88, 2020'de yüzde 54,06, 2021'de yüzde 64,16, 2022'de yüzde 63,33 olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/istanbulda-kuraklik-tehlikesi-sazlibosna-baraji-kuruma-noktasina-geldi-1074531407.html
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istanbul, baraj, kuraklık
istanbul, baraj, kuraklık

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü: 8 yılın en düşük seviyesi

12:42 11.08.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI-AW841252İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI-AW841252
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 günde yüzde 2,41 azalarak yüzde 34,54 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35'in altına düştü.
Barajlardaki doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 16,31, Terkos'ta yüzde 20,74, Elmalı'da yüzde 25,1, Darlık'ta yüzde 50,1, Ömerli'de yüzde 67,85, Büyükçekmece'de yüzde 15,02, Sazlıdere'de yüzde 18,39, Istrancalar'da yüzde 32,71, Kazandere'de yüzde 8,14, Pabuçdere'de ise yüzde 4,6 olarak ölçüldü.
Bugün kente su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı yüzde 34,54 olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 349,34 kilogram oldu.
İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 229 bin metreküp olarak gerçekleşti.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 300,02 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.
Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 495,83 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 666,46 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 66,56, 2014'te yüzde 18,61, 2015'te yüzde 75,05, 2016'da yüzde 58,53, 2017'de yüzde 67,95, 2018'de yüzde 70,03, 2019'da yüzde 64,88, 2020'de yüzde 54,06, 2021'de yüzde 64,16, 2022'de yüzde 63,33 olarak kaydedildi.
Kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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İstanbul'da kuraklık tehlikesi: Sazlıbosna Barajı kuruma noktasına geldi
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