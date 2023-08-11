https://sputniknews.com.tr/20230811/istanbul-gune-yagmurla-basladi-trafik-yogunlugunda-son-durum-1074553027.html

İstanbul güne yağmurla başladı: Trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul güne yağmurla başladı: Trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası yoğun trafik oluştu. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 51 olurken, Anadolu Yakası’nda yüzde 62... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T08:58+0300

2023-08-11T08:58+0300

2023-08-11T08:58+0300

türkiye

istanbul

hava durumu

trafik

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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51 olurken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 62 seviyelerine çıktı. Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yer yer durma noktasına gelirken, D-100 Karayolu her 2 mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20230811/meteorolojiden-sari-alarm-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-1074550911.html

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