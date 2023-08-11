İBB ve AFAD, olası İstanbul depremi için ilçe risk haritası yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıkladı.



Rapora göre, haritada kırmızı renkle gösterilen birinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler en çok riske sahip olanlar.



Bu ilçeler, Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin belirli kısımları, Esenyurt'un belirli kısımları, Küçükçekmece, Ümraniye, Sancaktepe'in belirli kısımları, Bağcılar'ın belirli kısımları Kadıköy'ün belirli kısımları Kartal Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri.



İkinci derece deprem bölgesinde olan ilçeler ise, Büyükçekmece'nin belirli kısımları, Esenyurt'un belirli kısımları, Başakşehir, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar'ın belirli kısımları, Güngören, Esenler'in belirli kısımları.



Üçüncü derece deprem bölgesinde olan daha az riskli ilçeler sıralamasında ise, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer yer alıyor.



Dördüncü bölge deprem bölgesi olan en az riske sahip yer ise Çatalca'nın kuzeyinde yer alan Karacaköy mahallesi raporda bulunuyor. İstanbul büyük deprem bekliyor mu?



Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli olan ve çok sayıda şehirde ağır yıkım ve onbinlerce can kaybına sebep olan depremler, bir süredir kamuoyunda "İstanbul depremi ne zaman olacak" , "İstanbul depremi kaç şiddetinde olur" gibi soruları beraberinde getirdi.



Bu konuda çok sayıda deprem uzmanından farklı uyarı ve değerlendirmeler var.



Son olarak Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremiyle ilgili TGRT televizyonunda yaptığı açıklamada "İstanbul'un riskini gösterecek çalışmalar yıllar önce yapıldı.



1999 yılında 30 yıl içerisinde büyük depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 65'ün üzerinde olduğunu söylemiştim. Bu görüşün üzerinden uzun zaman geçti. ''Şu anda depreme giderek yaklaşıyoruz" uyarısında bulunmuştu.



İstanbul tarihi boyunca 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında yıkıcı depremlere sahne oldu.