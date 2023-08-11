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https://sputniknews.com.tr/20230811/hasan-sozbilir-malatyadaki-depremin-ardindan-3-bolgeye-isaret-etti-stres-transferi-gerceklesebilir-1074556205.html
Hasan Sözbilir Malatya'daki depremin ardından 3 bölgeye işaret etti: Stres transferi gerçekleşebilir
Hasan Sözbilir Malatya'daki depremin ardından 3 bölgeye işaret etti: Stres transferi gerçekleşebilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirtti... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T10:59+0300
2023-08-11T10:59+0300
türkiye
kahramanmaraş
prof. dr. hasan sözbilir
malatya
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Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarının bölgeye ilişkin değerlendirmeleri devam ediyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremini hatırlattıSözbilir yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminden 9 saat sonra gelişen tetiklenme nedeniyle 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Elbistan-Ekinözü depremi meydana geldiğini, Çardak ile Doğanşehir Fayı'nın birlikte çalışarak 2. depremi ürettiğini anımsattı.Deprem sonrasında arazide yaptıkları gözlemlerde Doğanşehir fayının Doğanşehir-Çığlık-Eskiköy hattını izleyerek kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını gördüklerini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:"Çalışmalarımıza göre Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki bölgede kalan Doğanşehir fayı, Malatya'ya doğru kollara ayrılarak sonlanmakta. Dolayısıyla 5.3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan kolunun kuzeydoğu ucunda meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen odak mekanizma çözümlemelerine dair bilgiler, depremin sol yanal doğrultu atımlı faylanma neticesinde geliştiğini göstermektedir.'Stres transferi gerçekleşebilir'Bu özellikleriyle deprem, artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır. Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir."Sözbilir, Kahramanmaraş depremleri sırasında Doğu Anadolu Fayı üzerinde gelişen 7 metrelik sol yanal atım nedeniyle Bingöl-Karlıova ile Adıyaman-Hakkari arasında uzanan bindirme fayları üzerinde ve Malatya ile Kayseri arasında kalan bölgedeki faylarda stres transferi gerçekleşebileceğini söyledi.Bu tür depremlerin orta ve ağır hasarlı binalarda ağır hasar veya yıkım oluşturabileceğini ifade eden Sözbilir, AFAD yetkilileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi ve yetkililerin izni olmadan hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/malatya-ve-diyarbakirdaki-depremler-sonrasinda-suleyman-pampal-uyardi-kirilmamis-faylari-siraladi-1074550703.html
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kahramanmaraş, prof. dr. hasan sözbilir, malatya
kahramanmaraş, prof. dr. hasan sözbilir, malatya

Hasan Sözbilir Malatya'daki depremin ardından 3 bölgeye işaret etti: Stres transferi gerçekleşebilir

10:59 11.08.2023
© AAMalatya deprem
Malatya deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirtti. Bingöl-Karlıova ile Adıyaman-Hakkari arasında uzanan bindirme fayları üzerinde ve Malatya ile Kayseri arasında kalan bölgedeki faylarda stres transferi gerçekleşebileceğini söyledi.
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanlarının bölgeye ilişkin değerlendirmeleri devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş depremini hatırlattı

Sözbilir yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminden 9 saat sonra gelişen tetiklenme nedeniyle 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş-Elbistan-Ekinözü depremi meydana geldiğini, Çardak ile Doğanşehir Fayı'nın birlikte çalışarak 2. depremi ürettiğini anımsattı.
Deprem sonrasında arazide yaptıkları gözlemlerde Doğanşehir fayının Doğanşehir-Çığlık-Eskiköy hattını izleyerek kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını gördüklerini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımıza göre Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki bölgede kalan Doğanşehir fayı, Malatya'ya doğru kollara ayrılarak sonlanmakta. Dolayısıyla 5.3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan kolunun kuzeydoğu ucunda meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen odak mekanizma çözümlemelerine dair bilgiler, depremin sol yanal doğrultu atımlı faylanma neticesinde geliştiğini göstermektedir.

'Stres transferi gerçekleşebilir'

Bu özellikleriyle deprem, artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır. Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir."
Sözbilir, Kahramanmaraş depremleri sırasında Doğu Anadolu Fayı üzerinde gelişen 7 metrelik sol yanal atım nedeniyle Bingöl-Karlıova ile Adıyaman-Hakkari arasında uzanan bindirme fayları üzerinde ve Malatya ile Kayseri arasında kalan bölgedeki faylarda stres transferi gerçekleşebileceğini söyledi.
Bu tür depremlerin orta ve ağır hasarlı binalarda ağır hasar veya yıkım oluşturabileceğini ifade eden Sözbilir, AFAD yetkilileri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi ve yetkililerin izni olmadan hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
TÜRKİYE
Malatya ve Diyarbakır'daki depremler sonrasında Süleyman Pampal uyardı: Kırılmamış fayları sıraladı
06:59
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