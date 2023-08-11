https://sputniknews.com.tr/20230811/hangi-ulkeler-resmen-bricse-katilmak-istedigini-bildirdi-1074571554.html
Hangi ülkeler resmen BRICS'e katılmak istediğini bildirdi?
Hangi ülkeler resmen BRICS'e katılmak istediğini bildirdi?
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T19:34+0300
2023-08-11T19:34+0300
2023-08-11T19:35+0300
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Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu. Bakan, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti. Resmen BRICS'e katılmak istediğini belirten ülke listesi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, brics, güney afrika, инфографика
infografik, brics, güney afrika, инфографика
Hangi ülkeler resmen BRICS'e katılmak istediğini bildirdi?
19:34 11.08.2023 (güncellendi: 19:35 11.08.2023) Abone ol
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti.
Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu. Bakan, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti. Resmen BRICS'e katılmak istediğini belirten ülke listesi, Sputnik'in infografiğinde.