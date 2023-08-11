https://sputniknews.com.tr/20230811/goktasi-yagmuru-yarin-basliyor-1-saatte-100-tane-gorulebilir-1074557336.html

Göktaşı yağmuru yarın başlıyor: '1 saatte 100 tane görülebilir'

Göktaşı yağmuru yarın başlıyor: '1 saatte 100 tane görülebilir'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü DOSAP Araştırmacısı Dr. Cenk Kayhan, 12-13 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Perseid... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T11:19+0300

2023-08-11T11:19+0300

2023-08-11T11:19+0300

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perseid göktaşı yağmuru

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Göktaşı yağmurunun buzlu ve küçük taşlardan oluştuğunu söyleyen ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü DOSAP Araştırmacısı Dr. Cenk Kayhan, “Perseid yağmuru, ismini Kahraman Takımyıldızı’ndan alan bir göktaşı yağmuru. Aslında Swift-Tuttle adında bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı buzlu ve küçük taş parçalarından oluşuyor. Dünya yörüngesi üzerinde bu parçalara denk geldiği zaman o bölgeden bunlar yeryüzüne doğru akın ediyorlar ve biz de böyle belirli bir zaman boyunca sürekli bu olayı gözlüyoruz. Yani sürekli bir göktaşı kayması oluyor gibi geliyor. Öncelikle şunu söylemem lazım kuyruklu yıldızlar buzlu taşlı yapılar. Bunlar güneşe yaklaştıkça eridikleri için, artlarında bu parçaları bırakıyorlar. Bu parçaların boyları genelde çok büyük olmuyor. 50-100 kiloluk devasa kayalıklardan ziyade 2-3 kiloluk irili ufaklı parçalar genelde oluyor. Bu kuyruklu yıldız 1800’lü yıllarda keşfedilmiş bir yıldız ve yaklaşık olarak 133 yılda bir dünyayı ziyaret ediyor diyebiliriz, yaklaşıp uzaklaşıyor. Bu yüzden de bu göktaşı yağmuru sürekli devam ediyor. Yani kuyruklu yıldız geldikçe o taşlar yenileniyor, yenilendikçe de çok fazla miktarda göktaşı dünyamıza kadar ulaşıyor ve gökyüzünde görebiliyoruz” diye konuştu.'1 saatte yaklaşık 100 tane görebilme imkanımız olacak bu göktaşı yağmurunda'Kayhan, bu yıl göktaşı yağmurunda saatte 100 tane görebilme imkanı olabileceğini söyleyerek, “Perseid göktaşı yağmuru genel olarak hesaplanan zamana göre 1-2 gün kaymasına rağmen 12 ve 13 Ağustos’ta en fazla gözlenir. Zaman zaman 12 Ağustos gecesi, zaman zaman da 13 Ağustos gecesi çok olur. Bu yıl 13 Ağustos’ta çok fazla olacak ve özellikle gece yarısından sonra rahatlıkla gözlenebilecek. Bu olayı gözlemlemek isteyenler için aslında gökyüzünde Perseus Takımyıldızı doğrultusuna bakmak gerekiyor. Fakat herkes gökyüzünü bilmeyebilir. Bu yüzden yön olarak kuzey, kuzeydoğu yönünü söyleyebiliriz. Gözlem saati olarak da gece yarısından sonra. Eğer kuzeydoğu yönüne doğru bakıp, kolumuzu uzatıp karışımızı açtığımız zaman ufukta, o kadarlık bir yükseğe bakmak yeterli olacaktır. 1 saatte yaklaşık 100 tane görebilme imkanımız olacak bu göktaşı yağmurunda” ifadelerine yer verdi.Bu yıl yeni ay etkisinden dolayı gökyüzünde ışık kirliliği olmayacağını ve daha rahat gözlem yapılabileceğini söyleyen Cenk Kayhan, sözlerine şu şekilde devam etti:Türkiye'den nasıl izlenecek?Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00’te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.Google'dan göktaşı yağmuru sürpriziGoogle da dünyanın birçok bölgesinden izlenecek göktaşı yağmuruna ilişkin bir sürpriz hazırladı. Arama motoruna göktaşı yağmuru yazıldığında ortaya göktaşı yağmuru efekti çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230808/perseid-meteor-yagmuru-icin-tarih-belli-oldu-en-yogun-donemine-ulasacak-1074466866.html

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