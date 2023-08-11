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EKONOMİ
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En düşük emekli maaşı için tarih verdi: Zamda beklenen oranı açıkladı
En düşük emekli maaşı için tarih verdi: Zamda beklenen oranı açıkladı
Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ek zam olup olmayacağını ve en düşük emekli maaşına zammı merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T08:21+0300
2023-08-11T08:21+0300
ekonomi
emekli maaşı
düzenleme
emekli
emekli ikramiyesi
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Emeklilerin ek zam beklentisi ağustos ayında da sürüyor. Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşında ne zaman bir düzenleme yapılacağını merak ediyor.'Ek zam sınırlı oldu'Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına zam için tahminini açıkladı. Bayram, "Merkez Bankası 2. altı ay için enflasyon tahminleri 31.92 oranında revize etti. İlk 6 ayda yüzde 19.77’lik enflasyon çıkmış, ona rağmen emeklilerimize yüzde 25 oranında zam farkı verilmişti. Burada emeklilerimiz kısıtlı bir şekilde zam farkını alabildiler. Daha yüksek bir beklenti mevcuttu. Devletimizin aldığı sıkı bir maliye politikası ve para politikası kararları sonrası burada emekliye zam sınırlı oldu" dedi.Bayram açıklamalarının devamında şunları kaydetti:Ekim ayı içerisinde Meclis’in açılmasıyla birlikte emeklilere tekrardan bir zammın gündeme geleceğini düşünüyorum. Memur ve kamu işçilerine ciddi zam yapıldı. Emeklilere bu kısıtlı yapıldı.Burada yapılan yüzde 25’lik zam en düşük emekli maaşının üzerinde alanlara yapılan bir zam. 6 bin TL kök maaşı olan bir kişinin aldığı yüzde 25’lik zam 7 bin 500 TL’ye tekabül etti. Yani kök maaş 6 bin ve 6 bin TL’nin altındaysa zam yapılmadı. Devletimiz otomatikman 7 bin 500 TL’ye yükseltti.Öncedeki dönemde enflasyonist ortam olduğu için ocak ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmıştı ancak mart ayında 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı.Ben ekimde Meclis’te tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl başını işaret etmişti.En düşük emekli maaşı ne kadar olur?Merkez Bankası’nın 2. 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesinde. Burada en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceğini değerlendirebiliriz.Emekliye kademeli zam konusunda daha önceden buna ilişkin söylemlerde bulunuldu ama şu an itibarıyla kanuni bir düzenleme yok. Kademeli emeklilik konusunda enflasyonist ortam bittikten sonra ben yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Kademeli zam yerine, ekim ayında yapılabilecek bir ara zam, ya da sene başında yapılabilecek yüksek bir zammın ben kademeli zam yerine geçebileceğini düşünüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230810/memur-zamminda-ayrintilar-netlesiyor-masaya-gelecek-taban-ucret-teklifi-1074524357.html
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emekli maaşı, düzenleme, emekli, emekli ikramiyesi
emekli maaşı, düzenleme, emekli, emekli ikramiyesi

En düşük emekli maaşı için tarih verdi: Zamda beklenen oranı açıkladı

08:21 11.08.2023
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Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ek zam olup olmayacağını ve en düşük emekli maaşına zammı merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşında ne zaman bir düzenleme yapılacağına ilişkin tahminini paylaştı.
Emeklilerin ek zam beklentisi ağustos ayında da sürüyor. Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşında ne zaman bir düzenleme yapılacağını merak ediyor.

'Ek zam sınırlı oldu'

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına zam için tahminini açıkladı. Bayram, "Merkez Bankası 2. altı ay için enflasyon tahminleri 31.92 oranında revize etti. İlk 6 ayda yüzde 19.77’lik enflasyon çıkmış, ona rağmen emeklilerimize yüzde 25 oranında zam farkı verilmişti. Burada emeklilerimiz kısıtlı bir şekilde zam farkını alabildiler. Daha yüksek bir beklenti mevcuttu. Devletimizin aldığı sıkı bir maliye politikası ve para politikası kararları sonrası burada emekliye zam sınırlı oldu" dedi.
Bayram açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
Ekim ayı içerisinde Meclis’in açılmasıyla birlikte emeklilere tekrardan bir zammın gündeme geleceğini düşünüyorum. Memur ve kamu işçilerine ciddi zam yapıldı. Emeklilere bu kısıtlı yapıldı.
Burada yapılan yüzde 25’lik zam en düşük emekli maaşının üzerinde alanlara yapılan bir zam. 6 bin TL kök maaşı olan bir kişinin aldığı yüzde 25’lik zam 7 bin 500 TL’ye tekabül etti. Yani kök maaş 6 bin ve 6 bin TL’nin altındaysa zam yapılmadı. Devletimiz otomatikman 7 bin 500 TL’ye yükseltti.
Öncedeki dönemde enflasyonist ortam olduğu için ocak ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmıştı ancak mart ayında 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
Ben ekimde Meclis’te tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl başını işaret etmişti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Merkez Bankası’nın 2. 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesinde. Burada en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceğini değerlendirebiliriz.
Emekliye kademeli zam konusunda daha önceden buna ilişkin söylemlerde bulunuldu ama şu an itibarıyla kanuni bir düzenleme yok. Kademeli emeklilik konusunda enflasyonist ortam bittikten sonra ben yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Kademeli zam yerine, ekim ayında yapılabilecek bir ara zam, ya da sene başında yapılabilecek yüksek bir zammın ben kademeli zam yerine geçebileceğini düşünüyorum.”
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EKONOMİ
Memur zammında ayrıntılar netleşiyor: Masaya gelecek taban ücret teklifi
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