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'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
Yakutistan'daki Batagayka Krateri, permafrost (donmuş toprak) koşullarında oluşan dünyanın en büyük fayıdır. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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‘Cehenneme açılan kapı’ olarak adlandırılan kraterin uzunluğu bir kilometreyi, derinliği ise yaklaşık 100 metreyi buluyor. Çukur yıldan yıla giderek daha da büyüyor.
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"Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
"Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
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'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor

19:21 11.08.2023 (güncellendi: 19:24 11.08.2023)
© Ruptly
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Yakutistan'daki Batagayka Krateri, permafrost (donmuş toprak) koşullarında oluşan dünyanın en büyük fayıdır.
‘Cehenneme açılan kapı’ olarak adlandırılan kraterin uzunluğu bir kilometreyi, derinliği ise yaklaşık 100 metreyi buluyor. Çukur yıldan yıla giderek daha da büyüyor.
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