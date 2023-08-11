https://sputniknews.com.tr/20230811/ehenneme-acilan-kapi-yakutistandaki-batagayka-krateri-gorenleri-sasirtiyor-1074569850.html
'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
Yakutistan'daki Batagayka Krateri, permafrost (donmuş toprak) koşullarında oluşan dünyanın en büyük fayıdır. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T19:21+0300
2023-08-11T19:21+0300
2023-08-11T19:24+0300
multimedya
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rusya
yakutistan
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‘Cehenneme açılan kapı’ olarak adlandırılan kraterin uzunluğu bir kilometreyi, derinliği ise yaklaşık 100 metreyi buluyor. Çukur yıldan yıla giderek daha da büyüyor.
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"Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
"Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
2023-08-11T19:21+0300
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PT1M06S
Sputnik Türkiye
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video, rusya, yakutistan, видео
video, rusya, yakutistan, видео
'Сehenneme açılan kapı': Yakutistan'daki Batagayka krateri görenleri şaşırtıyor
19:21 11.08.2023 (güncellendi: 19:24 11.08.2023) Abone ol
Yakutistan'daki Batagayka Krateri, permafrost (donmuş toprak) koşullarında oluşan dünyanın en büyük fayıdır.
‘Cehenneme açılan kapı’ olarak adlandırılan kraterin uzunluğu bir kilometreyi, derinliği ise yaklaşık 100 metreyi buluyor. Çukur yıldan yıla giderek daha da büyüyor.