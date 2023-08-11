https://sputniknews.com.tr/20230811/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074553848.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0700 liradan, euro 29,7660 liradan güne başladı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T09:23+0300

2023-08-11T09:23+0300

2023-08-11T09:23+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 27,0680 liradan alınan dolar 27,0700 liradan satılıyor. 29,7640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7660 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,0390 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8490 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 699 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 763 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.441 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.22 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.22 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.403 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230810/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074525733.html

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