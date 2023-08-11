https://sputniknews.com.tr/20230811/dis-politika-uzmani-temurdan-tahil-koridoru-degerlendirmesi-abdnin-yapici-rol-oynamasi-lazim-1074560562.html

Dış politika uzmanı Temur'dan 'tahıl koridoru' değerlendirmesi: 'ABD’nin yapıcı rol oynaması lazım'

Dış politika uzmanı Temur'dan 'tahıl koridoru' değerlendirmesi: 'ABD’nin yapıcı rol oynaması lazım'

Tahıl koridorunun devamı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesine çevrilmişken, Erdoğan Batı’ya sorumluluk üstlenmeleri... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T13:14+0300

2023-08-11T13:14+0300

2023-08-11T13:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

karadeniz tahıl koridoru

abd

batı

karadeniz

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Geçen yıl Temmuz ayında imzalanan anlaşmayla birlikte, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına çıkarması için başlatılan fakat Batı'nın ısrarla istismar ettiği tahıl koridoru anlaşması, 17 Temmuz itibarıyla askıya alındı. Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini duyurmuştu. Ancak bu, Rusya'nın Batı'ya ilk uyarısı değildi. Zira Rusya Federasyonu, kendi tahılı ve gübre ürünleri için de BM ile yapılan paket anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesinin engellenmesinden ötürü girişimin bu şekliyle anlamsız bir hale geldiğine defaatle işaret etmişti.Anlaşmanın adeta kördüğüm haline geldiği bu noktada, gözler bir kez daha, anlaşmanın imzalanmasına en büyük rolü oynayan Türkiye'ye döndü. Şimdilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek olan görüşmeye meselenin tüm taraflarının odağında.Söz konusu görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler konferansından Batılı ülkelere şu çağrıyı yaptı:‘Türkiye- Rusya ilişkileri Karadeniz’in emniyet sibobu’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları kapsamında iki liderin görüşmesini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Ferit Temur, Türkiye – Rusya ilişkilerinin önemine değinerek “Uluslararası ilişkiler sistematiğinde yapısal sorunlara bağlı Batı'dan Uzakdoğu'ya doğru güç dengelerinde sancılı bir değişim sürecinin içerisinden geçtiğimiz bugünkü kaotik koşullarda Türkiye gibi NATO’nun derin üyesi bir ülkenin Rusya ile üst düzeyden iletişim kanallarına sahip olması başlı başına stratejik bir değerdir. Zira Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı yarara dayalı iyi komşuluk ilişkilerinin taraflarca bu şekilde korunmaya çalışılması, Karadeniz havzası merkezli bölgesel ve küresel güvenlik denkleminin derin ve yıkıcı bir krize doğru evrilmesinin önünde emniyet sibobu işlevi görmektedir” ifadelerini kullandı.‘Erdoğan Batılı ülkelerin sorumsuzluğuna işaret etti’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Batılı ülkelere yönelik vurgu yapmasına değinen Temur “Ukrayna krizinin bugünkü sıcak çatışmaya evrilmesinde büyük katkı ve çıkarları olan ABD’nin, Türkiye’nin bin bir zahmetle arabuluculuk rolü oynadığı ve küresel gıda güvenliği açısından fevkalade önemli olan 'tahıl koridoru' girişiminin de sürdürülebilir olmasına yönelik Batı adına gerekli liderlik rolünü oynamadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında geçen ‘Batılı ülkelerin sözlerini tutması gerektiği’ vurgusu işte tam bu sorumsuzluğa işarettir” dedi.‘ABD’nin yapıcı rol oynaması lazım'Tahıl Koridoru girişimin geleceği açısından batının tutumunun önemli olduğuna dikkat çeken Temur şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-6-afrika-ulkesine-ucretsiz-olarak-tahil-gonderecek-1074535139.html

türkiye

batı

karadeniz

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, karadeniz tahıl koridoru, abd, batı, karadeniz