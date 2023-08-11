https://sputniknews.com.tr/20230811/cumhurbaskani-erdogandan-eren-bulbul-mesaji-kanini-yerde-birakmadik-birakmayacagiz-1074558592.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül mesajı: 'Kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül mesajı: 'Kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şehit edilişlerinin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan, “Vatanımızı... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T12:14+0300

2023-08-11T12:14+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

eren bülbül

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, ölümlerinin 6’ncı yılında anılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in ölüm yıl dönümleri nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, eren bülbül