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https://sputniknews.com.tr/20230811/chp-grup-baskanvekili-basarir-tamer-karadaglinin-devlet-tiyatrolari-ile-hicbir-ilgisi-yok-1074578254.html
CHP Grup Başkanvekili Başarır: Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok
CHP Grup Başkanvekili Başarır: Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok
CHP Grup Başkanvekili Başarır, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T22:44+0300
2023-08-11T22:44+0300
türkiye
ali mahir başarır
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tamer karadağlı
sığınmacı
sığınmacı krizi
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.İngiliz medyasından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandığını ve insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağını duyduklarını ifade eden Başarır, "Acı olan şu; Türkiye ile İngiltere sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere, Avrupa Birliği gibi kendisini korumaya alıyor. Bir anlamda mülteci, sığınmacı deposu haline gelen ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Biz, bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz, İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için utanç verici bir manzaradır" diye konuştu.'İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci görevinin, sığınmacılardan ülkenin büyük oranda arındırılması olduğunu savunan Başarır, "10 milyona yakın sığınmacı var. Biz, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz, kendi ülkemizdeki sınır güvenliğimizi mi düşüneceğiz?" dedi.Anlaşmaların içeriğinin paylaşılmasını isteyen Başarır, "Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş, neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.'Neden Tamer Karadağlı?'Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasına değinen Başarır, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı başarısını bir yere koyabiliriz ama bu kurumun içerisinden birisi değil. Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivalinde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı?" değerlendirmesinde bulundu.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün tamamen özerk olması gerektiğini, 50 yıldır bir düzenleme beklediğini söyleyen Başarır, "Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Beyefendi sarayı çok seviyor, birden döndü. Düne kadar Gezi'deydi, bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz, tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın" diye konuştu.Erzurum Valisi Okay Memiş'in AFAD Başkanı olarak atanmasını değerlendiren Başarır, "Bir miting için Erzurum'a gelen Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken kılını kıpırdatmayan Erzurum Valisi, AFAD'ın başkanı oldu. Daha dün bir deprem yaşadık, AFAD'daki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, 'Niye geldi?' diyen bir valiyi atıyoruz?" ifadelerini kullandı.'Zam yağmuru olacak'Ali Mahir Başarır, yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden ipliğe kadar "zam yağmuru" olacağını öne sürdü.Türkiye'nin genel kabul gören bir ekonomik programı uygulamamakta direndiğini savunan Başarır, "Mehmet Şimşek, bununla ilgili bir plan yapacağını söylüyor. Bunu yüksek faizli borç alarak mı, vergi ve gelir adaletsizliğiyle mi, vergideki harçları artırarak mı, kur korumalı mevduata milyarlarca dolar ödeyerek mi, garantili kamu projeleriyle mi yapacaksın?" diye konuştu.Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, konunun esastan görüşülmeye karar verildiğini söyleyen Başarır, 31 Ağustos'a kadar vatandaşın bu vergileri ödemesi gerektiğini kaydetti.CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse, kararlar geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, geri alamayacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin" dedi.
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ali mahir başarır, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tamer karadağlı, sığınmacı, sığınmacı krizi
ali mahir başarır, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tamer karadağlı, sığınmacı, sığınmacı krizi

CHP Grup Başkanvekili Başarır: Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok

22:44 11.08.2023
© AA / Cem ÖzdelCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağ 3), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Milletvekilleri Gökçe Gökçen (sağdan 2), Deniz Yücel (sol 2), Utku Çakırözer (sağda), Gizem Özcan (soldan 3) ve Cumhur Uzun da (solda) katıldı. (
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (sağ 3), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Milletvekilleri Gökçe Gökçen (sağdan 2), Deniz Yücel (sol 2), Utku Çakırözer (sağda), Gizem Özcan (soldan 3) ve Cumhur Uzun da (solda) katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA / Cem Özdel
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CHP Grup Başkanvekili Başarır, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivalinde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı?" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
İngiliz medyasından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandığını ve insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağını duyduklarını ifade eden Başarır, "Acı olan şu; Türkiye ile İngiltere sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere, Avrupa Birliği gibi kendisini korumaya alıyor. Bir anlamda mülteci, sığınmacı deposu haline gelen ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Biz, bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz, İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için utanç verici bir manzaradır" diye konuştu.

'İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci görevinin, sığınmacılardan ülkenin büyük oranda arındırılması olduğunu savunan Başarır, "10 milyona yakın sığınmacı var. Biz, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz, kendi ülkemizdeki sınır güvenliğimizi mi düşüneceğiz?" dedi.
Anlaşmaların içeriğinin paylaşılmasını isteyen Başarır, "Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş, neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü verdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.

'Neden Tamer Karadağlı?'

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasına değinen Başarır, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı başarısını bir yere koyabiliriz ama bu kurumun içerisinden birisi değil. Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivalinde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı?" değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün tamamen özerk olması gerektiğini, 50 yıldır bir düzenleme beklediğini söyleyen Başarır, "Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Beyefendi sarayı çok seviyor, birden döndü. Düne kadar Gezi'deydi, bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz, tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın" diye konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş'in AFAD Başkanı olarak atanmasını değerlendiren Başarır, "Bir miting için Erzurum'a gelen Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken kılını kıpırdatmayan Erzurum Valisi, AFAD'ın başkanı oldu. Daha dün bir deprem yaşadık, AFAD'daki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, 'Niye geldi?' diyen bir valiyi atıyoruz?" ifadelerini kullandı.
'Zam yağmuru olacak'
Ali Mahir Başarır, yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden ipliğe kadar "zam yağmuru" olacağını öne sürdü.
Türkiye'nin genel kabul gören bir ekonomik programı uygulamamakta direndiğini savunan Başarır, "Mehmet Şimşek, bununla ilgili bir plan yapacağını söylüyor. Bunu yüksek faizli borç alarak mı, vergi ve gelir adaletsizliğiyle mi, vergideki harçları artırarak mı, kur korumalı mevduata milyarlarca dolar ödeyerek mi, garantili kamu projeleriyle mi yapacaksın?" diye konuştu.
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, konunun esastan görüşülmeye karar verildiğini söyleyen Başarır, 31 Ağustos'a kadar vatandaşın bu vergileri ödemesi gerektiğini kaydetti.
CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse, kararlar geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, geri alamayacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin" dedi.
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