https://sputniknews.com.tr/20230811/cevdet-yilmaz-duyurdu-ilk-konut-alimi-icin-destek-geliyor-1074560252.html

Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor

Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T13:04+0300

2023-08-11T13:04+0300

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türkiye

konut

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yaptı.

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