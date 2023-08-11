https://sputniknews.com.tr/20230811/cevdet-yilmaz-duyurdu-ilk-konut-alimi-icin-destek-geliyor-1074560252.html
Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T13:04+0300
2023-08-11T13:04+0300
2023-08-11T13:18+0300
türkiye
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074561089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2259d548cbb3e7678bf401269c0a571d.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074561089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42d420ee0b821df802c4c97a428fb7f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konut
Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
13:04 11.08.2023 (güncellendi: 13:18 11.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. TCMB-BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yaptı.