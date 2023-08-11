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Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
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Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yaptı.
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Cevdet Yılmaz duyurdu: 'İlk konut alımı için destek' geliyor

13:04 11.08.2023 (güncellendi: 13:18 11.08.2023)
© AA / Muhammed Enes YıldırımCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. TCMB-BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finans Merkezi’nde finans dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya, birçok bankadan temsilciler katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın basın açıklaması yaptı.
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