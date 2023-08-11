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https://sputniknews.com.tr/20230811/bir-ilde-daha-ekmege-zam-geldi-1074569556.html
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Fırıncı esnafının talebini alan komisyon Adıyaman’da 5 TL olan ekmek fiyatını 7 TL’ye yükseltti. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T18:07+0300
2023-08-11T18:07+0300
ekonomi
ekmek
fırın
zam
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Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu. Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.Ekmeğin 7 bin 500 TL olması yönündeki talebi değerlendiren komisyon üyeleri ekmeğin 7 TL olmasına karar verdi. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak. Komisyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ekmek 12 Ağustos tarihinden itibaren yeni fiyattan satılacak.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/istanbulda-ekmege-zam-1074542265.html
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ekmek, fırın, zam
ekmek, fırın, zam

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

18:07 11.08.2023
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA
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Fırıncı esnafının talebini alan komisyon Adıyaman’da 5 TL olan ekmek fiyatını 7 TL’ye yükseltti.
Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu. Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.
Ekmeğin 7 bin 500 TL olması yönündeki talebi değerlendiren komisyon üyeleri ekmeğin 7 TL olmasına karar verdi. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak. Komisyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ekmek 12 Ağustos tarihinden itibaren yeni fiyattan satılacak.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
EKONOMİ
İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 30 artış
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