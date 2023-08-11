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https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-tekinden-ogretmenlerin-yer-degistirme-taleplerine-iliskin-aciklama-1074575571.html
Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız" açıklaması yaptı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
yusuf tekin
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını açıkladı.Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.
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yusuf tekin, öğretmen
yusuf tekin, öğretmen

Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

21:20 11.08.2023
© İHAMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını açıkladı.
Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.
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