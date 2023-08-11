https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-tekinden-ogretmenlerin-yer-degistirme-taleplerine-iliskin-aciklama-1074575571.html

Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız" açıklaması yaptı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T21:20+0300

2023-08-11T21:20+0300

2023-08-11T21:20+0300

türkiye

yusuf tekin

öğretmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072681430_0:52:1222:739_1920x0_80_0_0_3eac0a153a26d7e958f352a9415f90bc.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını açıkladı.Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf tekin, öğretmen