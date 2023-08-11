Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
6 Şubat depremi diğer fayları da tetikledi mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
13:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-simsek-orta-vadeli-programin-aciklanacagi-tarihi-verdi-1074559148.html
Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarihi verdi
Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarihi verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin yeni yol haritasını ortaya koyacak orta vadeli programı eylül başında açıklayacaklarını söyledi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T12:24+0300
2023-08-11T12:24+0300
ekonomi
mehmet şimşek
orta vadeli program
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_630bc90894ee244c98871229428db6c3.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Şimşek burada yaptığı açıklamada, orta vadeli programın açıklanacağı tarihi duyurdu. Bakan Şimşek, "Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek" dedi.Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:“Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var.Enflasyon mesajıEylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız."Bakan Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması ile Türkiye’nin büyüme yönünde ivme kazanabileceğini kaydetti. İhracatın artırılmasına yönelik ihracatçının finansmana erişim sorununu çözmek için reeskont kredilerini 5 katına çıkardıkları kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, bunun önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.'Yatırımlara yönlendireceğiz'Buradan gelecek kaynakları ihracatçıların finansman erişimine ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına kanalize edeceklerini vurgulayan Şimşek şunları söyledi:“Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-4-agustos-haftasi-itibariyla-1156-milyar-dolara-yukseldi-1074541934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fdce9a0d78f8315c8a4d985925e13a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, orta vadeli program, enflasyon
mehmet şimşek, orta vadeli program, enflasyon

Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarihi verdi

12:24 11.08.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin yeni yol haritasını ortaya koyacak orta vadeli programı eylül başında açıklayacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı.
Şimşek burada yaptığı açıklamada, orta vadeli programın açıklanacağı tarihi duyurdu. Bakan Şimşek, "Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek" dedi.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
“Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var.

Enflasyon mesajı

Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız."
Bakan Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması ile Türkiye’nin büyüme yönünde ivme kazanabileceğini kaydetti. İhracatın artırılmasına yönelik ihracatçının finansmana erişim sorununu çözmek için reeskont kredilerini 5 katına çıkardıkları kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, bunun önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

'Yatırımlara yönlendireceğiz'

Buradan gelecek kaynakları ihracatçıların finansman erişimine ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına kanalize edeceklerini vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

“Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz.”
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervi 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolara yükseldi
Dün, 18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала