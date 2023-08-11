https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-simsek-orta-vadeli-programin-aciklanacagi-tarihi-verdi-1074559148.html

Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarihi verdi

Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarihi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin yeni yol haritasını ortaya koyacak orta vadeli programı eylül başında açıklayacaklarını söyledi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T12:24+0300

2023-08-11T12:24+0300

2023-08-11T12:24+0300

ekonomi

mehmet şimşek

orta vadeli program

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Şimşek burada yaptığı açıklamada, orta vadeli programın açıklanacağı tarihi duyurdu. Bakan Şimşek, "Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek" dedi.Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:“Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var.Enflasyon mesajıEylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız."Bakan Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması ile Türkiye’nin büyüme yönünde ivme kazanabileceğini kaydetti. İhracatın artırılmasına yönelik ihracatçının finansmana erişim sorununu çözmek için reeskont kredilerini 5 katına çıkardıkları kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, bunun önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.'Yatırımlara yönlendireceğiz'Buradan gelecek kaynakları ihracatçıların finansman erişimine ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına kanalize edeceklerini vurgulayan Şimşek şunları söyledi:“Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz.”

https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-4-agustos-haftasi-itibariyla-1156-milyar-dolara-yukseldi-1074541934.html

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mehmet şimşek, orta vadeli program, enflasyon