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https://sputniknews.com.tr/20230811/bakan-bolattan-kararlilik-mesaji-mal-ve-hizmet-ihracatini-artiracagiz-1074572796.html
Bakan Bolat'tan 'kararlılık' mesajı: Mal ve hizmet ihracatını artıracağız
Bakan Bolat'tan 'kararlılık' mesajı: Mal ve hizmet ihracatını artıracağız
Ticaret Bakanı Bolat, haziranda cari işlemler hesabının 20 ay sonra fazla verdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T19:46+0300
2023-08-11T19:46+0300
dünya
ömer bolat
ticaret bakanlığı
cari denge
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre haziranda cari işlemler hesabının fazla vermesine ilişkin paylaşımda bulundu.Geçen yıl haziranda 2.6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabının, bu yıl haziranda 674 milyon dolar fazla verdiğini belirten Bolat, Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verildiğine, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 5.6 milyar dolar fazla verdiğine dikkati çekti.Bolat, söz konusu ayda cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yüzde 42.5 azalarak 3.7 milyar dolar gerçekleşmesinin etkili olduğunun altını çizerek, "Hizmet ihracatımız yüzde 11.9 artışla 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler yüzde 18.5 oranında artarak 4.8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız, yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97.3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir" değerlendirmesinde bulundu."Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Bolat, şunları kaydetti:
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, cari denge, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
ömer bolat, ticaret bakanlığı, cari denge, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası

Bakan Bolat'tan 'kararlılık' mesajı: Mal ve hizmet ihracatını artıracağız

19:46 11.08.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ticaret Bakanı Bolat, haziranda cari işlemler hesabının 20 ay sonra fazla verdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre haziranda cari işlemler hesabının fazla vermesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Geçen yıl haziranda 2.6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabının, bu yıl haziranda 674 milyon dolar fazla verdiğini belirten Bolat, Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verildiğine, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 5.6 milyar dolar fazla verdiğine dikkati çekti.
Bolat, söz konusu ayda cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yüzde 42.5 azalarak 3.7 milyar dolar gerçekleşmesinin etkili olduğunun altını çizerek, "Hizmet ihracatımız yüzde 11.9 artışla 9.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler yüzde 18.5 oranında artarak 4.8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız, yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97.3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir" değerlendirmesinde bulundu.
"Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Bolat, şunları kaydetti:
"Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır."
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