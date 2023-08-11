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Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısının ardından bir açıklama daha: Samimiyetini görmek lazım
Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısının ardından bir açıklama daha: Samimiyetini görmek lazım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye çağrısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yönter... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T12:55+0300
2023-08-11T12:55+0300
politika
devlet bahçeli
iyi parti
çağrı
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MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir dün, sosyal medya üzerinden, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir televizyon programına gönderdiği mesajı paylaştı.Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019'da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özdemir, Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklinde yeni bir çağrı ilettiğini kaydetti.'Sessizliğe gömüldüler'MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında İYİ Parti'ye yapılan çağrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yönter, "Sayın genel başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli" dedi.Yönter'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.* Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.* Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır.
https://sputniknews.com.tr/20230810/bahceliden-iyi-partiye-cagri-yerel-iktidarda-komsu-olalim-ulke-hayrina-1074546376.html
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devlet bahçeli, iyi parti, çağrı
devlet bahçeli, iyi parti, çağrı

Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısının ardından bir açıklama daha: Samimiyetini görmek lazım

12:55 11.08.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye çağrısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yönter, "Bu çağrı önce ülkem diyen bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.
MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir dün, sosyal medya üzerinden, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir televizyon programına gönderdiği mesajı paylaştı.
Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019'da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özdemir, Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklinde yeni bir çağrı ilettiğini kaydetti.

'Sessizliğe gömüldüler'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında İYİ Parti'ye yapılan çağrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yönter, "Sayın genel başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli" dedi.
Yönter'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.
* Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.
* Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Bahçeli'den İyi Parti'ye çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına
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