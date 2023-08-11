Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde
© AFP 2023Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları
© AFP 2023
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray'ın Kiev'e askeri destek için Kongre'den ek kaynak talep etmesinin ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde olduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirerek, "ABD yönetimi, Kiev'deki vekillerine 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme arzusunu göstermek için her fırsatı değerlendiriyor. Kendi vatandaşlarının bu tür eylemlerden duyduğu, giderek artan hoşnutsuzluğu görmezden geliyor. Tanklar ve misket bombaları da dahil güncel ve planlanan askeri ürün tedariki hakkındaki açıklamalar sürüyor. Savaş uçakları, seyreltilmiş uranyumlu mermiler ve uzun menzilli füzeler sevk etme olasılığı tartışılıyor" dedi.
ABD'nin Kiev'e yardım için tahsis ettiği kaynakların inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çeken Rus büyükelçi, "Bu meblağların gerçekte nasıl harcandığına dair pek çok soru işareti var. ABD'den gönderilen tüm silahlar Ukraynalıların eline mi geçiyor? O zaman bunların dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütlerinin eline geçtiğine dair haberler ne olacak?" diye sordu.
ABD'deki uzmanların dahi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarı şansı olmadığını ve Batı yapımı silahların yardımcı olamayacağını vurguladığını anımsatan Antonov, çok övülen NATO standartlarına göre alelacele eğitilen birliklerin sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
ABD'nin Kiev'e yardım için tahsis ettiği kaynakların inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çeken Rus büyükelçi, "Bu meblağların gerçekte nasıl harcandığına dair pek çok soru işareti var. ABD'den gönderilen tüm silahlar Ukraynalıların eline mi geçiyor? O zaman bunların dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütlerinin eline geçtiğine dair haberler ne olacak?" diye sordu.
ABD'deki uzmanların dahi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarı şansı olmadığını ve Batı yapımı silahların yardımcı olamayacağını vurguladığını anımsatan Antonov, çok övülen NATO standartlarına göre alelacele eğitilen birliklerin sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.