https://sputniknews.com.tr/20230811/antonov-abd-kieve-son-ukraynaliya-kadar-yardim-etme-niyetinde-1074558219.html

Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde

Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray'ın Kiev'e askeri destek için Kongre'den ek kaynak talep etmesinin ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar' yardım... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T11:48+0300

2023-08-11T11:48+0300

2023-08-11T11:48+0300

anatoliy antonov

ukrayna krizi

abd

rusya

kiev

nato

silah yardımı

batılı ülkeler

tank

misket bombası

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirerek, "ABD yönetimi, Kiev'deki vekillerine 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme arzusunu göstermek için her fırsatı değerlendiriyor. Kendi vatandaşlarının bu tür eylemlerden duyduğu, giderek artan hoşnutsuzluğu görmezden geliyor. Tanklar ve misket bombaları da dahil güncel ve planlanan askeri ürün tedariki hakkındaki açıklamalar sürüyor. Savaş uçakları, seyreltilmiş uranyumlu mermiler ve uzun menzilli füzeler sevk etme olasılığı tartışılıyor" dedi.ABD'nin Kiev'e yardım için tahsis ettiği kaynakların inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çeken Rus büyükelçi, "Bu meblağların gerçekte nasıl harcandığına dair pek çok soru işareti var. ABD'den gönderilen tüm silahlar Ukraynalıların eline mi geçiyor? O zaman bunların dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütlerinin eline geçtiğine dair haberler ne olacak?" diye sordu.ABD'deki uzmanların dahi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarı şansı olmadığını ve Batı yapımı silahların yardımcı olamayacağını vurguladığını anımsatan Antonov, çok övülen NATO standartlarına göre alelacele eğitilen birliklerin sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

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anatoliy antonov, abd, rusya, kiev, nato, silah yardımı, batılı ülkeler, tank, misket bombası, sivil can kaybı, sivil kayıp, ukrayna, ukrayna krizi