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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/antonov-abd-kieve-son-ukraynaliya-kadar-yardim-etme-niyetinde-1074558219.html
Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde
Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray'ın Kiev'e askeri destek için Kongre'den ek kaynak talep etmesinin ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar' yardım... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T11:48+0300
2023-08-11T11:48+0300
anatoliy antonov
ukrayna krizi
abd
rusya
kiev
nato
silah yardımı
batılı ülkeler
tank
misket bombası
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirerek, "ABD yönetimi, Kiev'deki vekillerine 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme arzusunu göstermek için her fırsatı değerlendiriyor. Kendi vatandaşlarının bu tür eylemlerden duyduğu, giderek artan hoşnutsuzluğu görmezden geliyor. Tanklar ve misket bombaları da dahil güncel ve planlanan askeri ürün tedariki hakkındaki açıklamalar sürüyor. Savaş uçakları, seyreltilmiş uranyumlu mermiler ve uzun menzilli füzeler sevk etme olasılığı tartışılıyor" dedi.ABD'nin Kiev'e yardım için tahsis ettiği kaynakların inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çeken Rus büyükelçi, "Bu meblağların gerçekte nasıl harcandığına dair pek çok soru işareti var. ABD'den gönderilen tüm silahlar Ukraynalıların eline mi geçiyor? O zaman bunların dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütlerinin eline geçtiğine dair haberler ne olacak?" diye sordu.ABD'deki uzmanların dahi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarı şansı olmadığını ve Batı yapımı silahların yardımcı olamayacağını vurguladığını anımsatan Antonov, çok övülen NATO standartlarına göre alelacele eğitilen birliklerin sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-disisleri-turkiyede-kurulacak-dogalgaz-dagitim-merkeziyle-ilgili-gorusmeler-suruyor-1074556543.html
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anatoliy antonov, abd, rusya, kiev, nato, silah yardımı, batılı ülkeler, tank, misket bombası, sivil can kaybı, sivil kayıp, ukrayna, ukrayna krizi
anatoliy antonov, abd, rusya, kiev, nato, silah yardımı, batılı ülkeler, tank, misket bombası, sivil can kaybı, sivil kayıp, ukrayna, ukrayna krizi

Antonov: ABD, Kiev'e 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde

11:48 11.08.2023
© AFP 2023Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları
Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray'ın Kiev'e askeri destek için Kongre'den ek kaynak talep etmesinin ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme niyetinde olduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirerek, "ABD yönetimi, Kiev'deki vekillerine 'son Ukraynalıya kadar' yardım etme arzusunu göstermek için her fırsatı değerlendiriyor. Kendi vatandaşlarının bu tür eylemlerden duyduğu, giderek artan hoşnutsuzluğu görmezden geliyor. Tanklar ve misket bombaları da dahil güncel ve planlanan askeri ürün tedariki hakkındaki açıklamalar sürüyor. Savaş uçakları, seyreltilmiş uranyumlu mermiler ve uzun menzilli füzeler sevk etme olasılığı tartışılıyor" dedi.

ABD'nin Kiev'e yardım için tahsis ettiği kaynakların inanılmaz boyutlarda olduğuna dikkat çeken Rus büyükelçi, "Bu meblağların gerçekte nasıl harcandığına dair pek çok soru işareti var. ABD'den gönderilen tüm silahlar Ukraynalıların eline mi geçiyor? O zaman bunların dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütlerinin eline geçtiğine dair haberler ne olacak?" diye sordu.

ABD'deki uzmanların dahi Ukrayna'nın karşı saldırısının başarı şansı olmadığını ve Batı yapımı silahların yardımcı olamayacağını vurguladığını anımsatan Antonov, çok övülen NATO standartlarına göre alelacele eğitilen birliklerin sahadaki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
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