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https://sputniknews.com.tr/20230811/abdde-demokrat-senator-manchin-partisinden-ayrilmayi-ciddi-sekilde-dusundugunu-belirtti-1074550264.html
ABD'de Demokrat Senatör Manchin, partisinden ayrılmayı 'ciddi şekilde düşündüğünü' belirtti
ABD'de Demokrat Senatör Manchin, partisinden ayrılmayı 'ciddi şekilde düşündüğünü' belirtti
ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, partisinden ayrılıp bağımsızlığını ilan etmeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" söyledi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T02:44+0300
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dünya
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Kendisini daha önce "bağımsız bir Demokrat" şeklinde tanımlayan West Virginia Senatörü Manchin, bir radyo sunucusuna verdiği röportajda, Demokrat Parti'den ayrılmayı ve bağımsız ilerlemeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" dile getirdi.Diğer yandan Manchin, bu hususta herhangi bir karar vermediğini vurguladı.Manchin'in bu ifadeleri 2024 başkanlık seçimleri için yarışabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Aralık ayında da Demokrat Parti'den Arizona Senatörü Kyrsten Sinema, partiden ayrılacağını ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.
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abd, demokrat, joe manchin
abd, demokrat, joe manchin

ABD'de Demokrat Senatör Manchin, partisinden ayrılmayı 'ciddi şekilde düşündüğünü' belirtti

02:44 11.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite Joe Manchin
 Joe Manchin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, partisinden ayrılıp bağımsızlığını ilan etmeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" söyledi.
Kendisini daha önce "bağımsız bir Demokrat" şeklinde tanımlayan West Virginia Senatörü Manchin, bir radyo sunucusuna verdiği röportajda, Demokrat Parti'den ayrılmayı ve bağımsız ilerlemeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" dile getirdi.
Diğer yandan Manchin, bu hususta herhangi bir karar vermediğini vurguladı.
Manchin'in bu ifadeleri 2024 başkanlık seçimleri için yarışabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Aralık ayında da Demokrat Parti'den Arizona Senatörü Kyrsten Sinema, partiden ayrılacağını ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.
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