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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/abd-medyasi-misir-abdnin-istegini-geri-cevirerek-ukraynaya-silah-vermeyi-reddetti-1074578709.html
ABD medyası: Mısır, ABD’nin isteğini geri çevirerek Ukrayna’ya silah vermeyi reddetti
ABD medyası: Mısır, ABD’nin isteğini geri çevirerek Ukrayna’ya silah vermeyi reddetti
The Wall Street Journal’in (WSJ) gazetesinin haberine göre Kahire, Ukrayna’ya silahını göndermesi yönünde Washington’tan gelen talebi karşılamama kararı aldı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T23:04+0300
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the wall street journal
the wall street journal
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mısır
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WSJ’ye konuşan ABD idaresindeki bir kaynak, Washington’un Kahire’den Kiev’e top mermileri, tanksavar roketler, hava savunma sistemleri ve tüfeklerini göndermesini istediğini anlattı. Mısırlı yetkililerin, ABD’li meslektaşlarıyla görüşmelerde, bu talepleri kesin bir dille reddetmediği, lakin özel sohbetler sırasında, silah göndermeyi planlamadıklarını dile getirdiği belirtildi.Silah talebi ilk kez, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den, Kahire ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmede gelmişti. Mısır kaçamak bir cevap vermişti. Daha sonra ABD temsilcileri defalarca bu konuyu Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşmelerde gündeme getirmişti.Mısır Dışişleri Bakanlığı, WSJ’nın bu haberiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.
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the wall street journal, the wall street journal, mısır, mısır, ukrayna, abd, abd, ukrayna krizi
the wall street journal, the wall street journal, mısır, mısır, ukrayna, abd, abd, ukrayna krizi

ABD medyası: Mısır, ABD’nin isteğini geri çevirerek Ukrayna’ya silah vermeyi reddetti

23:04 11.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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The Wall Street Journal’in (WSJ) gazetesinin haberine göre Kahire, Ukrayna’ya silahını göndermesi yönünde Washington’tan gelen talebi karşılamama kararı aldı.
WSJ’ye konuşan ABD idaresindeki bir kaynak, Washington’un Kahire’den Kiev’e top mermileri, tanksavar roketler, hava savunma sistemleri ve tüfeklerini göndermesini istediğini anlattı. Mısırlı yetkililerin, ABD’li meslektaşlarıyla görüşmelerde, bu talepleri kesin bir dille reddetmediği, lakin özel sohbetler sırasında, silah göndermeyi planlamadıklarını dile getirdiği belirtildi.
Silah talebi ilk kez, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den, Kahire ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmede gelmişti. Mısır kaçamak bir cevap vermişti. Daha sonra ABD temsilcileri defalarca bu konuyu Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşmelerde gündeme getirmişti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, WSJ’nın bu haberiyle ilgili yorum yapmayı reddetti.
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