https://sputniknews.com.tr/20230811/70-yasindaki-adam-tartistigi-4-kisiyi-tufekle-oldurdu-1074548847.html

70 yaşındaki adam tartıştığı 4 kişiyi tüfekle öldürdü

70 yaşındaki adam tartıştığı 4 kişiyi tüfekle öldürdü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 70 yaşındaki kişi, gözaltına alındı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

isparta

av tüfeği

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Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü.Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde 70 yaşındaki H.T. ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi.H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

isparta

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isparta, av tüfeği