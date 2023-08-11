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70 yaşındaki adam tartıştığı 4 kişiyi tüfekle öldürdü
70 yaşındaki adam tartıştığı 4 kişiyi tüfekle öldürdü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 70 yaşındaki kişi, gözaltına alındı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü.Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde 70 yaşındaki H.T. ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi.H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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isparta, av tüfeği
isparta, av tüfeği

70 yaşındaki adam tartıştığı 4 kişiyi tüfekle öldürdü

01:27 11.08.2023
© İHA / ALİ SERKAN AYGÜN-Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 70 yaşındaki kişi, gözaltına alındı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 70 yaşındaki kişi, gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© İHA / ALİ SERKAN AYGÜN-
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 70 yaşındaki kişi, gözaltına alındı.
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü.
Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde 70 yaşındaki H.T. ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.
Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi.
H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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