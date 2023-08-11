https://sputniknews.com.tr/20230811/2024-2025-sezonunda-avrupaya-gidecek-takim-sayisi-belli-oldu-1074568086.html

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

TFF, 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısını açıkladı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gidecek. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T17:09+0300

2023-08-11T17:09+0300

2023-08-11T17:09+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

uefa

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2024-2025 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.TFF, 2024-2025 sezonunda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230806/tff-ve-kuluplerden-dunya-sampiyonu-mete-gazoza-kutlama-seninle-gurur-duyuyoruz-1074433409.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, uefa