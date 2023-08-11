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2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu
2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu
TFF, 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısını açıkladı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gidecek. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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2024-2025 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.TFF, 2024-2025 sezonunda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, uefa
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, uefa

2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısı belli oldu

17:09 11.08.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AA
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TFF, 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya gidecek takım sayısını açıkladı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gidecek.
2024-2025 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.
TFF, 2024-2025 sezonunda Türkiye'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 sezonunda ülkemiz; Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, Avrupa Ligi'nde 2 takım ve Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." denildi.
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