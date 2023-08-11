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Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı
Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı
Bangladeşli yetkililer, ülkenin güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 48 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp kişilerin olduğunu... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, yağmur, bangladeş, muson, muson yağmurları
фото, fotoğraf, yağmur, bangladeş, muson, muson yağmurları

Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı

20:09 11.08.2023
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Bangladeşli yetkililer, ülkenin güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 48 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp kişilerin olduğunu açıkladı.
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Chattogram bölgesi yetkililerinden Rakib Hasan, AA muhabirine, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Chattogram bölgesi yetkililerinden Rakib Hasan, AA muhabirine, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Chattogram bölgesi yetkililerinden Rakib Hasan, AA muhabirine, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Hasan, sel sularının çekildiği bölgelerde insanların evlerine döndüğünü, mahsur kalanlar için temel ihtiyaçların sağlandığı yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hasan, sel sularının çekildiği bölgelerde insanların evlerine döndüğünü, mahsur kalanlar için temel ihtiyaçların sağlandığı yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Hasan, sel sularının çekildiği bölgelerde insanların evlerine döndüğünü, mahsur kalanlar için temel ihtiyaçların sağlandığı yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Cox's Bazar bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Md Jahangir Alom, aralarında 2 Arakanlı göçmenin bulunduğu 21 kişinin öldüğünü belirtti.

Cox&#x27;s Bazar bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Md Jahangir Alom, aralarında 2 Arakanlı göçmenin bulunduğu 21 kişinin öldüğünü belirtti. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Cox's Bazar bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Md Jahangir Alom, aralarında 2 Arakanlı göçmenin bulunduğu 21 kişinin öldüğünü belirtti.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Bandarban bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 700 evin yok olduğu ve yaklaşık 15 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Bandarban bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 700 evin yok olduğu ve yaklaşık 15 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Bandarban bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 700 evin yok olduğu ve yaklaşık 15 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği kaydedildi.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai'nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai&#x27;nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai'nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos&#x27;a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Bangladeş'te yetkililer, Cox's Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati'nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

Bangladeş&#x27;te yetkililer, Cox&#x27;s Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati&#x27;nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AFP 2023 / MUNIR UZ ZAMAN

Bangladeş'te yetkililer, Cox's Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati'nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

© MUNIR UZ ZAMAN

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

Bangladeş&#x27;te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© MUNIR UZ ZAMAN

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

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