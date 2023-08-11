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Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluştu
Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluştu
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, caretta caretta, kaplumbağa, mersin, ali hamza pehlivan, doğa, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
фото, caretta caretta, kaplumbağa, mersin, ali hamza pehlivan, doğa, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluştu

15:18 11.08.2023 (güncellendi: 15:20 11.08.2023)
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

Mersin&#x27;in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra ilgililer eşlik etti.

Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan&#x27;ın yanı sıra ilgililer eşlik etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra ilgililer eşlik etti.

© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4'ünün Mersin'de yer aldığını söyledi.

Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4&#x27;ünün Mersin&#x27;de yer aldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4'ünün Mersin'de yer aldığını söyledi.

© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, "Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık. Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz" dedi.

Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, &quot;Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık. Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, "Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık. Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz" dedi.

© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, "Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar" ifadesini kullandı.

Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, &quot;Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hüseyin Hilmi Çömez

Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, "Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar" ifadesini kullandı.

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