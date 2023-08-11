Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluştu

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Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, "Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar" ifadesini kullandı.