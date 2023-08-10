https://sputniknews.com.tr/20230810/volkswagen-audi-skoda-ve-bentley-rusyaya-dondu-1074546233.html

Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley Rusya’ya döndü

Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley Rusya’ya döndü

Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini diler merkezlerinin yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T22:25+0300

2023-08-10T22:25+0300

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ukrayna krizi

volkswagen (vw)

lamborghini

audi

skoda

bentley

rusya

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Rusya pazarından geçen yıl çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini markalarının Rusya temsilciliklerinin yanı sıra AGR Automotive Group şirketinin Telegram hesaplarından yapılan duyuruda, söz konusu beş markanın yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı bildirildi.Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” vaadinde bulundu.

rusya

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volkswagen (vw), lamborghini, audi, skoda, bentley, rusya