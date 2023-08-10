https://sputniknews.com.tr/20230810/volkswagen-audi-skoda-ve-bentley-rusyaya-dondu-1074546233.html
Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley Rusya’ya döndü
Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley Rusya’ya döndü
Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini diler merkezlerinin yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T22:25+0300
2023-08-10T22:25+0300
2023-08-10T22:26+0300
ukrayna krizi
volkswagen (vw)
lamborghini
audi
skoda
bentley
rusya
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Rusya pazarından geçen yıl çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini markalarının Rusya temsilciliklerinin yanı sıra AGR Automotive Group şirketinin Telegram hesaplarından yapılan duyuruda, söz konusu beş markanın yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı bildirildi.Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” vaadinde bulundu.
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volkswagen (vw), lamborghini, audi, skoda, bentley, rusya
volkswagen (vw), lamborghini, audi, skoda, bentley, rusya
Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley Rusya’ya döndü
22:25 10.08.2023 (güncellendi: 22:26 10.08.2023) Abone ol
Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini diler merkezlerinin yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı belirtildi.
Rusya pazarından geçen yıl çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini markalarının Rusya temsilciliklerinin yanı sıra AGR Automotive Group şirketinin Telegram hesaplarından yapılan duyuruda, söz konusu beş markanın yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı bildirildi.
Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.
AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” vaadinde bulundu.