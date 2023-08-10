Ümit Özdağ'dan 'yerel seçim' açıklaması: Tek başımıza girmek için hazırlık yapıyoruz

"28 Mayıs'ta seçimleri kazansaydı Kemal Bey, Zafer Partisi 3 bakanlık alacak mıydı? Alacaktı. İçişleri Bakanlığı bunlardan bir tanesi miydi? Evet. Konuşmaya gerek yok, durum ortada açık. Kemal Bey de zaten 'Ben böyle bir protokol imzalamadım' demiyor, 'İmzaladım' diyor. İkimizin arasında 28'ine kadar kalması kaydı vardı. Biz de 28'ine kadar, bunun yanlış olduğunu bilmemize rağmen Kemal Bey'e bir tane ekstra oy getirmeyen ama birçok oy kaybetmesine neden olan ortaklarının baskısından dolayı açıklamadık."