https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-rusya-ile-imzalanan-iki-anlasmayi-feshetme-karari-aldi-1074542685.html
Ukrayna, Rusya ile imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldı
Ukrayna, Rusya ile imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldı
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ülke parlamentosu Yüksek Şura’nın, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T18:50+0300
2023-08-10T18:50+0300
2023-08-10T18:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
anlaşma
fesih
rusya
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Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şura, Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki, yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmayı feshetti” diye yazdı.Ukraynalı milletvekili, “Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki bir anlaşma daha feshedildi. Bu anlaşma, bitki sağlığı alanındaki işbirliğiyle ilgiliydi” diye ekledi.
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ukrayna krizi, anlaşma, fesih, rusya
ukrayna krizi, anlaşma, fesih, rusya
Ukrayna, Rusya ile imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldı
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Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ülke parlamentosu Yüksek Şura’nın, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldığını belirtti.
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şura, Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki, yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmayı feshetti” diye yazdı.
Ukraynalı milletvekili, “Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki bir anlaşma daha feshedildi. Bu anlaşma, bitki sağlığı alanındaki işbirliğiyle ilgiliydi” diye ekledi.