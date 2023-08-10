https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-rusya-ile-imzalanan-iki-anlasmayi-feshetme-karari-aldi-1074542685.html

Ukrayna, Rusya ile imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldı

Ukrayna, Rusya ile imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı aldı

Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, ülke parlamentosu Yüksek Şura’nın, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasında imzalanan iki anlaşmayı feshetme kararı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T18:50+0300

2023-08-10T18:50+0300

2023-08-10T18:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

anlaşma

fesih

rusya

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Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şura, Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki, yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmayı feshetti” diye yazdı.Ukraynalı milletvekili, “Ukrayna Bakanlar Kurulu ve Rusya Federasyonu [hükümeti] arasındaki bir anlaşma daha feshedildi. Bu anlaşma, bitki sağlığı alanındaki işbirliğiyle ilgiliydi” diye ekledi.

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ukrayna krizi, anlaşma, fesih, rusya