https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-bir-koyu-bombaladi-2-olu-1074544257.html

Ukrayna ordusu Bryansk Bölgesi’nde bir köyü bombaladı: 2 ölü

Ukrayna ordusu Bryansk Bölgesi’nde bir köyü bombaladı: 2 ölü

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki Çausı köyünde, Ukrayna ordusunun topçu saldırısında, iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T20:07+0300

2023-08-10T20:07+0300

2023-08-10T20:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

bomba

bryansk

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Malesef, köyün Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki sivil hayatını kaybetti. Biri kadın iki kişi daha yaralandı, onlara gereken tüm tıbbi yardım sağlanıyor” diye yazdı.Saldırıda tarım işletmelerine ait binalarda hasar oluştu. Acil müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor.

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ukrayna krizi, bomba, bryansk