https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-bir-koyu-bombaladi-2-olu-1074544257.html
Ukrayna ordusu Bryansk Bölgesi’nde bir köyü bombaladı: 2 ölü
Ukrayna ordusu Bryansk Bölgesi’nde bir köyü bombaladı: 2 ölü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki Çausı köyünde, Ukrayna ordusunun topçu saldırısında, iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:07+0300
2023-08-10T20:07+0300
2023-08-10T20:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
bomba
bryansk
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Malesef, köyün Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki sivil hayatını kaybetti. Biri kadın iki kişi daha yaralandı, onlara gereken tüm tıbbi yardım sağlanıyor” diye yazdı.Saldırıda tarım işletmelerine ait binalarda hasar oluştu. Acil müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor.
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ukrayna krizi, bomba, bryansk
ukrayna krizi, bomba, bryansk
Ukrayna ordusu Bryansk Bölgesi’nde bir köyü bombaladı: 2 ölü
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Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki Çausı köyünde, Ukrayna ordusunun topçu saldırısında, iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Malesef, köyün Ukrayna ordusu tarafından bombalanması sonucu iki sivil hayatını kaybetti. Biri kadın iki kişi daha yaralandı, onlara gereken tüm tıbbi yardım sağlanıyor” diye yazdı.
Saldırıda tarım işletmelerine ait binalarda hasar oluştu. Acil müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor.