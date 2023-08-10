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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230810/tuik-haziran-ayi-issizlik-verilerini-acikladi-1074527137.html
TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı haziran ayında yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:05+0300
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ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.8 iken kadınlarda yüzde 13.2 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 47.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.İşgücü 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.7 iken kadınlarda yüzde 35.5 oldu.Genç i̇şsi̇zli̇ği̇ yüzde 18.615-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artış ile yüzde 18.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 24.2 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0.7 saat artarak 44.6 saat olarak gerçekleşti.Geni̇ş tanımlı i̇şsi̇zli̇k yüzde 24.2Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı haziranda bir önceki aya göre 1.7 puanlık artış ile yüzde 24.2 oldu.Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16.6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.9 olarak tahmin edildi.
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tüik
tüik

TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı

10:05 10.08.2023 (güncellendi: 10:24 10.08.2023)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı haziran ayında yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.8 iken kadınlarda yüzde 13.2 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 47.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.7 iken kadınlarda yüzde 35.5 oldu.

Genç i̇şsi̇zli̇ği̇ yüzde 18.6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artış ile yüzde 18.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 24.2 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0.7 saat artarak 44.6 saat olarak gerçekleşti.
Geni̇ş tanımlı i̇şsi̇zli̇k yüzde 24.2
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı haziranda bir önceki aya göre 1.7 puanlık artış ile yüzde 24.2 oldu.
Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16.6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.9 olarak tahmin edildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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'İşsizlik Sigortası Fonu' prim geliri oranı yüzde 50'ye çıkarıldı
29 Temmuz, 09:11
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